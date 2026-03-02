Chevron se sumó como nuevo socio al Instituto Vaca Muerta
La empresa Chevron se sumó como nuevo socio al Instituto Vaca Muerta (IVM), que iniciará su ciclo lectivo en marzo y brindará la formación técnica clave para el desarrollo de Vaca Muerta y para el proyecto de transformar al país en exportador de energía.
En el acto de firma estuvieron presentes la Country Manager de Chevron Argentina, Ana Simonato, el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, y presidente del IVM y vicepresidente de Asuntos Públicos de YPF, Lisandro Deleonardis.
“La incorporación de Chevron al Instituto Vaca Muerta es una señal clara de hacia dónde vamos: más compromiso y más inversión en formación. Que compañías internacionales de esta importancia se sumen fortalece al sector y nos permite seguir generando empleo de calidad, con formación técnica y estándares de seguridad que estén a la altura de una industria que no deja de crecer”, afirmó Marín.
Luego de la firma, Ana Simonato sostuvo: “Para Chevron es un orgullo acompañar esta iniciativa junto a nuestro socio YPF y al conjunto de la industria. Impulsar la formación y el desarrollo del talento local en Vaca Muerta significa invertir en las personas, potenciar la Cuenca Neuquina y construir, entre todos, una mirada de largo plazo para el futuro energético del país”.
Formación de talento
El IVM tiene como socios a las principales empresas operadoras y de servicios de la industria energética y se propone ser un referente de formación del talento que demandará el Upstream en los próximos años.
Las clases comenzarán el 9 de marzo en la sede del Polo Tecnológico de Neuquén, donde la formación se realizará con simuladores y laboratorios con equipamiento didáctico.
Los egresados recibirán certificados por los cursos realizados acreditando competencias técnicas y horas prácticas reconocidas por la industria y avalados por el Consejo Provincial de Educación de la provincia del Neuquén.
Esta nueva institución educativa, ofrece una formación única basada en la práctica, teniendo como premisas fundamentales la seguridad y la excelencia operativa. Cuenta con una oferta de cursos gratuitos de operador en perforación, fractura, instrumentos, mantenimiento mecánico, mantenimiento eléctrico, producción y de seguridad operativa en yacimiento.
La oferta académica para el ciclo 2026 incluye las formaciones de operador en perforación, fractura, instrumentos, producción, mantenimiento mecánico y mantenimiento eléctrico, además del curso de seguridad operativa en yacimiento. Cada capacitación tiene una duración de cuatro meses y combina clases presenciales con prácticas intensivas.
Las cursadas se dictarán en dos turnos, de 14 a 18 y de 18 a 22, y los inicios están previstos para el 9 de marzo, el 6 de abril y el 11 de mayo, según el curso elegido. Al finalizar, los estudiantes recibirán certificados que acreditan competencias técnicas y horas prácticas reconocidas por la industria, avalados por el Consejo Provincial de Educación de Neuquén.
Formación con simuladores y pozo escuela
Las clases se desarrollarán en la sede del Polo Tecnológico de Neuquén, un edificio de 2.625 metros cuadrados distribuidos en cuatro plantas, donde funcionan los módulos académicos y los espacios de práctica. Allí, los alumnos trabajarán en 4 salas con simuladores de perforación, workover, fractura y wireline, además de contar con recorridos virtuales en 3D por distintas locaciones del Upstream.
El esquema se completa con laboratorios de química aplicada a la perforación y al workover, automatización y control de procesos, y talleres de mantenimiento mecánico y eléctrico equipados con tableros didácticos para prácticas en electromecánica. A esto se suma el pozo escuela ubicado en Río Neuquén, que permite entrenar en instalaciones reales sin los riesgos propios de un yacimiento en producción. También, el espacio cuenta con 8 aulas teóricas y un auditorio con capacidad para 100 personas.
