La empresa Chevron se sumó como nuevo socio al Instituto Vaca Muerta (IVM) , que iniciará su ciclo lectivo en marzo y brindará la formación técnica clave para el desarrollo de Vaca Muerta y para el proyecto de transformar al país en exportador de energía.

En el acto de firma estuvieron presentes la Country Manager de Chevron Argentina, Ana Simonato , el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, y presidente del IVM y vicepresidente de Asuntos Públicos de YPF, Lisandro Deleonardis.

“La incorporación de Chevron al Instituto Vaca Muerta es una señal clara de hacia dónde vamos: más compromiso y más inversión en formación. Que compañías internacionales de esta importancia se sumen fortalece al sector y nos permite seguir generando empleo de calidad, con formación técnica y estándares de seguridad que estén a la altura de una industria que no deja de crecer”, afirmó Marín.

Luego de la firma, Ana Simonato sostuvo: “Para Chevron es un orgullo acompañar esta iniciativa junto a nuestro socio YPF y al conjunto de la industria. Impulsar la formación y el desarrollo del talento local en Vaca Muerta significa invertir en las personas, potenciar la Cuenca Neuquina y construir, entre todos, una mirada de largo plazo para el futuro energético del país”.

Formación de talento

El IVM tiene como socios a las principales empresas operadoras y de servicios de la industria energética y se propone ser un referente de formación del talento que demandará el Upstream en los próximos años.

Las clases comenzarán el 9 de marzo en la sede del Polo Tecnológico de Neuquén, donde la formación se realizará con simuladores y laboratorios con equipamiento didáctico.

Los egresados recibirán certificados por los cursos realizados acreditando competencias técnicas y horas prácticas reconocidas por la industria y avalados por el Consejo Provincial de Educación de la provincia del Neuquén.

Esta nueva institución educativa, ofrece una formación única basada en la práctica, teniendo como premisas fundamentales la seguridad y la excelencia operativa. Cuenta con una oferta de cursos gratuitos de operador en perforación, fractura, instrumentos, mantenimiento mecánico, mantenimiento eléctrico, producción y de seguridad operativa en yacimiento.

Pozos Vaca Muerta.jpg Cómo será el Pozo Escuela de Vaca Muerta, el proyecto que busca cerrar la brecha de formación en el shale

La oferta académica para el ciclo 2026 incluye las formaciones de operador en perforación, fractura, instrumentos, producción, mantenimiento mecánico y mantenimiento eléctrico, además del curso de seguridad operativa en yacimiento. Cada capacitación tiene una duración de cuatro meses y combina clases presenciales con prácticas intensivas.

Las cursadas se dictarán en dos turnos, de 14 a 18 y de 18 a 22, y los inicios están previstos para el 9 de marzo, el 6 de abril y el 11 de mayo, según el curso elegido. Al finalizar, los estudiantes recibirán certificados que acreditan competencias técnicas y horas prácticas reconocidas por la industria, avalados por el Consejo Provincial de Educación de Neuquén.

Formación con simuladores y pozo escuela

Las clases se desarrollarán en la sede del Polo Tecnológico de Neuquén, un edificio de 2.625 metros cuadrados distribuidos en cuatro plantas, donde funcionan los módulos académicos y los espacios de práctica. Allí, los alumnos trabajarán en 4 salas con simuladores de perforación, workover, fractura y wireline, además de contar con recorridos virtuales en 3D por distintas locaciones del Upstream.

El esquema se completa con laboratorios de química aplicada a la perforación y al workover, automatización y control de procesos, y talleres de mantenimiento mecánico y eléctrico equipados con tableros didácticos para prácticas en electromecánica. A esto se suma el pozo escuela ubicado en Río Neuquén, que permite entrenar en instalaciones reales sin los riesgos propios de un yacimiento en producción. También, el espacio cuenta con 8 aulas teóricas y un auditorio con capacidad para 100 personas.