Abrieron las inscripciones al Instituto Vaca Muerta: los cursos gratuitos para trabajar en la industria

El Instituto de Formación Técnica Vaca Muerta ( IVM ) abrió la inscripción para su ciclo lectivo 2026 con una propuesta que busca cubrir una de las principales demandas del desarrollo no convencional: la formación de técnicos con experiencia práctica real en yacimiento. La convocatoria incluye 6 cursos gratuitos orientados al Upstream y una capacitación específica en seguridad operativa, con inicio de clases escalonado a partir de marzo.

La iniciativa, impulsada por YPF junto a empresas operadoras y de servicios, se presenta como un espacio de capacitación diseñado desde la industria para la industria.

Instituto Vaca Muerta: inscripción abierta y requisitos

La inscripción permanecerá abierta hasta el 21 de febrero y se realiza a través del sitio web oficial del IVM (https://ivm.ar/). Entre los requisitos principales se solicita contar con secundario completo o ciclo básico común aprobado, habilidades digitales básicas y conectividad para participar de instancias virtuales sincrónicas y asincrónicas.

Instituto Vaca Muerta: abrieron las inscripciones a cursos gratuitos para trabajar en la industria

La propuesta está orientada tanto a personas que buscan su primer ingreso a la industria como a trabajadores que ya se desempeñan en el sector y necesitan reforzar o certificar competencias técnicas específicas.

Qué cursos ofrece el IVM y cómo se dictan

El rasgo distintivo del instituto es el eje puesto en la práctica: la formación se apoya en simuladores de última generación y en un pozo escuela propio, una infraestructura inédita en la región pensada para reproducir condiciones reales de operación.

La oferta académica para el ciclo 2026 incluye las formaciones de operador en perforación, fractura, instrumentos, producción, mantenimiento mecánico y mantenimiento eléctrico, además del curso de seguridad operativa en yacimiento. Cada capacitación tiene una duración de cuatro meses y combina clases presenciales con prácticas intensivas.

Las cursadas se dictarán en dos turnos, de 14 a 18 y de 18 a 22, y los inicios están previstos para el 9 de marzo, el 6 de abril y el 11 de mayo, según el curso elegido. Al finalizar, los estudiantes recibirán certificados que acreditan competencias técnicas y horas prácticas reconocidas por la industria, avalados por el Consejo Provincial de Educación de Neuquén.

Cursos para el Upstream: ya está abierta la inscripción en el IVM

Formación con simuladores y pozo escuela

Las clases se desarrollarán en la sede del Polo Tecnológico de Neuquén, un edificio de 2.625 metros cuadrados distribuidos en cuatro plantas, donde funcionan los módulos académicos y los espacios de práctica. Allí, los alumnos trabajarán en 4 salas con simuladores de perforación, workover, fractura y wireline, además de contar con recorridos virtuales en 3D por distintas locaciones del Upstream.

El esquema se completa con laboratorios de química aplicada a la perforación y al workover, automatización y control de procesos, y talleres de mantenimiento mecánico y eléctrico equipados con tableros didácticos para prácticas en electromecánica. A esto se suma el pozo escuela ubicado en Río Neuquén, que permite entrenar en instalaciones reales sin los riesgos propios de un yacimiento en producción.

También, el espacio cuenta con 8 aulas teóricas y un auditorio con capacidad para 100 personas.

La formación técnica, un eslabón clave para el crecimiento de Vaca Muerta

"Ofrece formación técnica inédita en la región, porque está basada en la práctica, teniendo como premisas fundamentales la seguridad y la excelencia operativa", explicaron desde la institución en un comunicado.

Más empresas se suman al Instituto Vaca Muerta

El IVM está integrado por empresas operadoras y de servicios que participan activamente en el diseño de los contenidos y en la definición de los perfiles técnicos requeridos. La propuesta apunta a convertirse en un referente para el ingreso al sector, ofreciendo a futuros operarios y técnicos la posibilidad de adquirir experiencia práctica en un entorno seguro y controlado, alineado con los estándares reales del negocio.

En las últimas semanas se sumó Vista Energy. Con esta incorporación, ya son tres las operadoras que participan del instituto, junto a TotalEnergies y Pluspetrol, consolidando un esquema de trabajo conjunto para el desarrollo de talento especializado.

“La participación de distintos operadores amplía el alcance del IVM y fortalece la preparación de los profesionales que serán pilares para que nuestro país siga ganando protagonismo en el mapa energético global”, sostuvo Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, en una publicación en su cuenta de LinkedIn. “Me llena de orgullo ver cómo cada vez más actores se suman a esta iniciativa, que apuesta al trabajo colaborativo y a la formación como base del desarrollo de la industria”, agregó.