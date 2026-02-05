Vista Energy es la tercera operadora que se suma al Instituto Vaca Muerta

Vista Energy firmó este jueves su incorporación al Instituto Vaca Muerta (IVM) . La iniciativa impulsada por Fundación YPF para promover la formación técnica especializada, con foco en la seguridad, la excelencia operativa y las nuevas tecnologías para acompañar el crecimiento del shale argentino.

“La participación de distintos operadores amplía el alcance del Instituto y fortalece la preparación de los profesionales que serán pilares para que nuestro país siga ganando protagonismo en el mapa energético global”, sostuvo Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, en su cuenta de LinkedIn.

“Me llena de orgullo ver cómo cada vez más actores se suman a esta iniciativa, que apuesta al trabajo colaborativo y a la formación como base del desarrollo de la industria”, agregó.

Ya son tres las operadoras que se suman al IVM. La empresa liderada por Miguel Galuccio se suma a TotalEnergies y a Pluspetrol, y consolida un espacio de trabajo conjunto para el desarrollo del talento que la industria necesita.

TotalEnergies fue la primera en su sumarse al instituto el 6 de enero y ocho días más tarde se le sumó Pluspetrol.

La búsqueda de cubrir la demanda de técnicos especializados

El IVM lanzará una propuesta de formación técnica especializada en Upstream que será inédita en la región, con foco en la práctica real, la seguridad y la excelencia operativa. El proyecto incluirá un pozo escuela ubicado en la zona de Río Neuquén, donde los estudiantes podrán realizar maniobras críticas y entrenarse en condiciones similares a las de un yacimiento.

Además, el instituto tendrá su sede principal en el Polo Tecnológico de Neuquén. Allí, la capacitación se desarrollará a través de simuladores, laboratorios y equipamiento didáctico de última generación. La propuesta contempla también la participación directa de especialistas de la industria, que aportarán su experiencia en los procesos formativos.

La iniciativa fue impulsada por Fundación YPF, que llevó adelante un estudio prospectivo para anticipar las necesidades ocupacionales y tecnológicas del sector Upstream en los próximos diez años. El objetivo es acompañar el crecimiento de Vaca Muerta con capital humano calificado y preparado para los nuevos desafíos operativos.

Petroleros trabajador operario fracking etapas de fractura 1 Vaca Muerta necesita mano de obra calificada.

Qué es el Instituto Vaca Muerta

La propuesta educativa del IVM estará enfocada en una formación de alta especialización en Upstream Oil & Gas. El programa se centrará en ocho perfiles estratégicos: operadores de perforación, fractura hidráulica, producción, mantenimiento eléctrico y mecánico, instrumentación, plantas de tratamiento de agua y crudo, y plantas de procesamiento de gas.

El plan de formación inicial tendrá una carga horaria total de 304 horas, distribuidas en cuatro meses. Estará orientado principalmente a nuevos talentos que buscan insertarse en la industria energética con una base sólida de conocimientos técnicos y experiencia práctica.

Además, el instituto ofrecerá programas de capacitación continua para trabajadores en actividad que necesiten actualizar sus competencias o adaptarse a nuevas tecnologías. También se dictarán cursos de seguridad operativa para personas sin experiencia técnica que deban incorporarse a campos petroleros.

Con esta iniciativa, el IVM busca complementar la oferta académica existente en la región y consolidarse como un espacio de referencia para el ingreso al sector. El objetivo es brindar a futuros y actuales técnicos y operarios la posibilidad de formarse en instalaciones reales, dentro de un entorno controlado, seguro y alineado con los estándares de la industria.