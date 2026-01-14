Pluspetrol también se suma al Instituto Vaca Muerta

Pluspetrol se integra como nuevo socio al Instituto Vaca Muerta , una iniciativa que busca impulsar la formación técnica especializada para el desarrollo de Vaca Muerta y consolidar el crecimiento energético del país.

El acuerdo fue firmado por Julián Escuder , Country Manager de Pluspetrol Argentina, y Lisandro Deleonardis , presidente del Instituto Vaca Muerta y vicepresidente de Asuntos Públicos de YPF.

“La incorporación de Pluspetrol reafirma la relevancia que este instituto tiene para toda la cadena de valor. El IVM es clave para capacitar a miles de trabajadores, mejorar la seguridad y hacer que Vaca Muerta sea aún más competitiva a nivel global” afirmó Horacio Marín, presidente y CEO de YPF. Además, añadió: “Este es el camino para seguir consolidando el desarrollo del sector. Es un desafío que requiere el compromiso y el trabajo conjunto de toda la industria”.

El Instituto Vaca Muerta se consolidará como el único centro de formación técnica especializada en Upstream líder en América Latina. Ofrecerá programas pioneros en la región, basados en prácticas reales, que permitirán alcanzar mayores niveles de seguridad, eficiencia y excelencia operativa.

“Desde hace más de 45 años, Pluspetrol apoya el desarrollo de los recursos de la provincia de Neuquén y de los neuquinos. En ese sentido, nos incorporamos al Instituto Vaca Muerta, apoyando la iniciativa con un aporte de USD 1.000.000, para promover la formación de los futuros profesionales del sector, proporcionando un aprendizaje práctico en instalaciones reales. Esta iniciativa no solo enriquecerá la oferta educativa, sino que también fortalecerá las competencias necesarias en áreas clave como perforación y producción”, compartió Julián Escuder, Country Manager de Pluspetrol Argentina.

Esta iniciativa representa un beneficio estratégico para toda la industria energética de la Argentina, impulsando su competitividad y posicionando al país como un exportador de energía de clase mundial.

La creación del proyecto fue impulsada por la Fundación YPF, que realizó una investigación prospectiva para anticipar cuáles serán las demandas ocupacionales y tecnológicas del Upstream para los próximos 10 años. Se estima que para el 2030, la industria energética demandará y generará hasta 50.000 nuevos empleos.

Hay que destacar que, al principio del mes de enero, TotalEnergies fue la primera compañía internacional en suscribir al convenio e invertir en el Instituto Vaca Muerta.

Instituto Vaca Muerta Pluspetrol YPF (2)

Educación para el shale

El Instituto Vaca Muerta (IVM) se presenta como una propuesta inédita de formación técnica especializada en Upstream, orientada a cubrir una vacancia histórica de capacitación práctica en la región. Su modelo educativo estará basado en la experiencia real de campo, con la seguridad y la excelencia operativa como ejes centrales del proceso de aprendizaje.

Uno de los pilares del proyecto será un pozo escuela, que se emplazará en la zona de Río Neuquén. Allí, los estudiantes podrán realizar prácticas y maniobras críticas propias de la actividad petrolera, en un entorno controlado que replica las condiciones reales de operación y permite adquirir habilidades clave para el trabajo en yacimientos.

En paralelo, el instituto contará con una sede académica en el Polo Tecnológico de Neuquén. En ese espacio, la formación se desarrollará mediante simuladores de última generación y laboratorios equipados con tecnología didáctica avanzada, con la participación activa de especialistas provenientes de la propia industria hidrocarburífera.

El proyecto fue impulsado por Fundación YPF, que llevó adelante un estudio prospectivo para identificar las principales demandas ocupacionales y tecnológicas que tendrá el Upstream durante la próxima década. Ese análisis permitió diseñar una propuesta alineada con las necesidades reales del desarrollo de Vaca Muerta.

Instituto Vaca Muerta Pluspetrol YPF (3)

Qué ofrecerá el IVM

La oferta educativa del Instituto Vaca Muerta estará enfocada en una formación de alta especialización en Oil & Gas, con énfasis en ocho perfiles estratégicos: operadores de perforación, fractura hidráulica, producción, mantenimiento eléctrico, mantenimiento mecánico, instrumentación, plantas de tratamiento de agua y crudo, y plantas de tratamiento de gas.

El programa inicial destinado a nuevos talentos tendrá una duración total de 304 horas, distribuidas en cuatro meses intensivos de cursada. El objetivo es acelerar la inserción laboral mediante un esquema que combine teoría aplicada con prácticas concretas en instalaciones reales.

Además, el IVM brindará formación continua para trabajadores de empresas del sector que necesiten actualizar sus conocimientos o reconvertirse frente a los cambios tecnológicos. También ofrecerá capacitaciones en seguridad operativa para personas sin experiencia técnica que deban incorporarse por primera vez a un campo petrolero.