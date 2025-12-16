Apuesta histórica en Vaca Muerta: Pluspetrol ofertó exportar gas a Chile por 52 años

La industria energética argentina recibió esta semana una señal de largo plazo sin precedentes. Pluspetrol decidió blindar la comercialización de su gas en Vaca Muerta con una jugada estratégica: solicitó capacidad de transporte en firme para enviar gas a Chile durante más de medio siglo, concretamente hasta el año 2078.

El movimiento ocurrió en el marco de una licitación (open season) organizada por Transportadora de Gas del Norte (TGN) . Según informó inicialmente el portal Econojournal, el proceso buscaba asignar capacidad de exportación a pedido de la generadora chilena Colbún . Sin embargo, la petrolera argentina aprovechó la instancia para presentar una oferta que garantiza la evacuación de su producción por los próximos 52 años, a partir del 1 de enero de 2026, a través de Gasandes.

Los números finos del acuerdo

Fuentes vinculadas al proceso detallaron a +e los pormenores de la operación técnica y económica. La operadora espera la adjudicación de 4,1 millones de metros cúbicos diarios (MMm3/d).

Si bien el volumen total ofertado en el sistema alcanzaba los 4,8 MMm3/d, la distribuidora EcoGas solicitó los 700.000 m3/d restantes para cubrir la demanda prioritaria residencial de Mendoza. Al tener preferencia normativa, este volumen quedará para el consumo interno, lo que deja el saldo de 4,1 MMm3/d disponible para la exportación.

gasandes

Desde la compañía también precisaron a este sitio el costo logístico de la operación: la tarifa de transporte de TGN para estos envíos de exportación se fijó en 0,57 USD/MMBTU.

Objetivo: El mercado central de Chile

La magnitud del contrato, inédita en la historia de la Cuenca Neuquina, responde a una lectura clara del mercado regional. El consumo de gas en la zona central de Chile ronda los 10 millones de metros cúbicos diarios, de los cuales el 60% se abastece desde Argentina y el 40% mediante importaciones de GNL. Con esta operación, Pluspetrol aspira a capturar una porción estructural de esa demanda con moléculas de Vaca Muerta.

Para cumplir con este compromiso a largo plazo, la empresa se apoyará en la producción de dos áreas clave: La Calera y Bajo del Choique. La firma busca monetizar sus reservas y dar certidumbre a sus planes de desarrollo masivo.

Un gigante en expansión

Esta decisión comercial ratifica el perfil agresivo que adoptó Pluspetrol tras la reciente adquisición de los activos de ExxonMobil en Neuquén por 1.700 millones de dólares. La empresa ya figura como el mayor productor de gas asociado del país y proyecta un crecimiento sostenido en la extracción de crudo.

El open season de TGN no requiere, en principio, nuevas obras de ampliación de gasoductos, ya que asigna capacidad existente. No obstante, la solidez de la demanda y las ofertas presentadas abren la puerta a futuras expansiones de infraestructura para conectar Vaca Muerta con los mercados regionales.

Ahora resta que el Enargas valide la propuesta de EcoGas para formalizar la adjudicación final y dar inicio a un contrato que marcará el ritmo de las exportaciones de gas por las próximas cinco décadas.