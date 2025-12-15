Descubren en Catamarca un prometedor prospecto minero: cobre, oro y molibdeno

Geología de vanguardia: Evidencias de sistemas hidrotermales que señalan un alto potencial para la formación de un pórfido cuprífero en Vicuña Pampa.

El panorama minero de Catamarca se amplía significativamente con la identificación de una prometedora zona en el complejo volcánico Vicuña Pampa , ubicado en el departamento Belén. De acuerdo a investigaciones geológicas de esta semana se delimitó un área con alto potencial de cobre , oro y molibdeno.

Este descubrimiento es producto de la exhaustiva investigación de la Licenciada en Geología, Gimena Beatriz Agüero, egresada de la Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas de la Universidad Nacional de Catamarca ( UNCA ). Agüero presentó su trabajo como tesis de grado en noviembre, luego de publicarlo en junio del presente año en el Repositorio Institucional de Acceso Abierto (RIAA). El hallazgo permitió definir el área como un nuevo prospecto cuprífero en la provincia.

Vicuña Pampa, un "territorio en blanco" de alto impacto

La relevancia de este prospecto se centra en su ubicación. Vicuña Pampa representa un "territorio en blanco" o área con prospección-exploración minera histórica nula. Hasta la publicación de la tesis de grado, la zona carecía de antecedentes previos en términos de prospección geológico-minera o inversión.

El análisis técnico identificó rasgos estructurales, litológicos y alteraciones hidrotermales distintivos de sistemas mineralizados de escala significativa. La joven profesional, quien también ejerce la docencia en la Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas, pudo comprobar que el Complejo Volcánico Vicuña Pampa "es un área con potencial económico geológico-minero muy alto".

Bajo La Alumbrera cobre catamarca minería MARA 1.jpg Bajo de la Alumbrera fue un proyecto de pórfido cuprífero de impacto significativo en Catamarca, desarrollado por empresas mineras internacionale

La investigadora resaltó el carácter novedoso del descubrimiento, señalando que, a diferencia de otros distritos mineros maduros de Catamarca, el complejo volcánico Vicuña Pampa se distingue por la falta de antecedentes de prospección. En su opinión, este factor "incrementa significativamente su alto impacto".

El antecedente de Bajo de la Alumbrera

Los estudios iniciales sugieren que el complejo volcánico Vicuña Pampa presenta condiciones geológicas favorables para la formación de depósitos tipo pórfido cuprífero. Este modelo de depósito es fundamental para el mercado global del cobre debido a su elevada concentración metálica y extensa vida útil.

Agüero detalló que en el área "confluyen factores genéticos, geológicos que evidencian la presencia de depósitos tipo pórfidos (cobre, oro y molibdeno) sobre el área". Este contexto geológico es, según la especialista, similar a lo que se conoce como Bajo de la Alumbrera, un proyecto minero que tuvo un impacto significativo en Catamarca y que acaba de ser adquirido por Glencore.

Los factores geológicos observados, incluyendo el tipo de intrusiones ígneas, son consistentes con los modelos predictivos utilizados en la exploración de grandes depósitos de cobre.