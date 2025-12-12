El anuncio que sacude la minería argentina de cobre: Distrito Vicuña solicita el RIGI

Esta semana, Vicuña Argentina S.A. presentó formalmente su solicitud de ingreso al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones ( RIGI ) bajo la categoría Proyectos de Exportación Estratégica de Largo Plazo. La joint venture entre la australiana BHP y la canadiense Lundin Mining se compromete a invertir un mínimo de US$ 2.000 millones entre 2026 y 2028 únicamente en la fase inicial de construcción de infraestructura. Sin embargo, el potencial total del Distrito Vicuña alcanza los US$ 15.000 millones a mediano plazo, lo que lo posicionaría como la mayor inversión extranjera directa en la historia del país.

El proyecto integra dos depósitos de clase mundial: Josemaría (100% Vicuña) y Filo del Sol (70% Lundin – 30% BHP), ambos ubicados en el departamento Iglesia, provincia de San Juan, a pocos kilómetros del paso fronterizo con Chile. Aunque el Distrito Vicuña es binacional, toda la producción argentina utilizará infraestructura local para acceder a puertos del Pacífico y del Atlántico, maximizando el impacto económico en territorio nacional.

Ron Hochstein, CEO de Vicuña, destacó: “La solicitud al RIGI refleja la magnitud de la inversión requerida y nuestra confianza en Argentina como socio de largo plazo. Creemos que este régimen ofrece el marco estable necesario para un desarrollo responsable y beneficios económicos compartidos”.

Por su parte, Brandon Craig, presidente de BHP Américas, afirmó: “El mundo necesita 10 millones de toneladas adicionales de cobre en la próxima década. Vicuña es uno de los mejores descubrimientos de los últimos 30 años y Argentina está posicionándose para capturar una porción significativa de esa oportunidad global de US$ 250.000 millones”.

El régimen otorga estabilidad fiscal y regulatoria por 40 años desde el inicio de operaciones, reducción de la alícuota de Ganancias, eliminación de retenciones a las exportaciones luego del tercer año, exención de derechos de importación para bienes de capital y un esquema acelerado de devolución de IVA y acceso a arbitraje internacional. Estos incentivos resultan clave para viabilizar proyectos de esta envergadura en un contexto global altamente competitivo.

Próximos pasos de Vicuña

El proyecto avanza en los estudios de prefactibilidad integrados y prevé publicar el Informe Técnico 43-101 consolidado durante el primer trimestre de 2026. Paralelamente, el consorcio confía en que el Congreso Nacional avance en la modificación de la Ley de Glaciares para delegar en las provincias la gestión ambiental de las áreas periglaciares, facultad que hoy ostenta la Nación, permitiendo a gobernadores como el de San Juan compatibilizar desarrollo minero responsable con protección de los recursos hídricos.

Cuando entre en producción, el Distrito Vicuña generará miles de empleos directos e indirectos, fortalecerá la cadena de proveedores locales y posicionará a la provincia como uno de los principales productores de cobre de América Latina. En un mundo que demanda cobre para la transición energética, baterías de litio, vehículos eléctricos y redes 5G, este proyecto aparece como una oportunidad histórica para capturar valor en origen.

Con esta solicitud formal, Vicuña no solo confirma su compromiso con Argentina, sino que marca un antes y un después en la atracción de grandes inversiones mineras al país. El cobre argentino está listo para brillar en el escenario global.