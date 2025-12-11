Figueroa exigió que el RIGI incluya inversiones en el upstream de Vaca Muerta

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa , mantuvo este jueves una reunión con el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo , en la que hablaron sobre un conjunto de medidas destinadas a sostener la industria hidrocarburífera y el desarrollo local. El encuentro se dio en medio del debate por los incentivos fiscales para la producción y de la reciente decisión del Gobierno Nacional de eliminar las retenciones al crudo convencional.

Durante la reunión, Figueroa planteó la necesidad de que el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) contemple también a los proyectos del upstream no convencional, especialmente aquellos orientados a ampliar la producción.

“Solicitamos la incorporación de las inversiones vinculadas al upstream no convencional de petróleo y gas natural —particularmente aquellas destinadas a generación incremental de producción— dentro del RIGI; para promover más producción, empleo y crecimiento para toda la provincia”, afirmó a través de sus redes sociales.

Respaldo a la quita de retenciones al petróleo convencional

A mediados de noviembre, el gobernador había celebrado la decisión del Gobierno Nacional de eliminar los derechos de exportación para la producción convencional de petróleo cuando el precio internacional sea inferior a 65 dólares el barril. La medida fue interpretada como una señal favorable hacia las firmas de menor escala que todavía mantienen actividad convencional.

De acuerdo con información oficial, esta resolución se alinea con los lineamientos trabajados por las autoridades locales desde septiembre, cuando se creó la Mesa del Programa para la Reactivación de la Producción Convencional.

También forma parte de las propuestas que Neuquén viene impulsando junto a otras jurisdicciones productoras en el ámbito de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI), con el objetivo de reforzar la competitividad de la actividad.

En aquella oportunidad, Figueroa había destacado: “Desde la Provincia del Neuquén ya tomamos la decisión de reducir los valores de regalías y del impuesto sobre los ingresos brutos para la producción convencional, de manera que este esfuerzo tenga como contrapartida el sostenimiento de puestos de trabajo y el mantenimiento de la inversión”. Tras conocerse la propuesta, agregó: “Con esta medida del Gobierno Nacional contaremos con más herramientas para el logro de estos objetivos”. El mandatario también pidió que este enfoque pueda trasladarse a otras provincias productoras.

Desde la secretaría de Energía de la Nación confirmaron que el Gobierno busca disminuir la carga tributaria sobre la producción convencional. A diferencia del shale, esta actividad presenta menores costos iniciales, pero también un menor rendimiento, y en muchos casos es desarrollada por compañías más pequeñas.

Hasta ahora, las exportaciones de petróleo estaban sujetas a un esquema de retenciones móviles: 0% cuando el barril se ubica en US$45 y hasta 8% cuando supera los US$60. Con los valores actuales del mercado internacional, por encima del umbral máximo, la alícuota aplicable era del 8%. La modificación propuesta elimina esta carga para el crudo convencional.