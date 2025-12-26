Vaca Muerta posiciona a la Argentina entre los motores del crecimiento petrolero mundial

La expansión de Vaca Muerta vuelve a colocar a la Argentina entre los países que empujan el crecimiento de la producción petrolera a nivel internacional. En un escenario de mayor protagonismo de los productores por fuera de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) , el shale neuquino aparece junto a Brasil y Guyana como uno de los principales aportantes al aumento de la oferta previsto hacia 2026.

Según el reporte de Perspectivas Energéticas de Corto Plazo (STEO, por sus siglas en inglés) de diciembre elaborado por la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA) , el año que viene, la producción mundial de petróleo registrará un incremento cercano a los 800.000 barriles diarios (bdp).

El avance de la producción fuera de la OPEP+

El informe indica que, desde 2023, el crecimiento de la producción petrolera quedó mayormente en manos de países por fuera del acuerdo OPEP+. Aunque los recortes coordinados del bloque lograron moderar ese avance durante 2024, la producción global registró una recuperación en 2025, con un aumento estimado de 2,2 millones de barriles diarios.

De ese volumen adicional, cerca de 1,7 millones de barriles diarios correspondieron a productores no pertenecientes a la OPEP, con Brasil, Guyana y Argentina explicando alrededor del 28% del crecimiento mundial.

Argentina: Vaca Muerta impulsa la producción de crudo

En Argentina, el crecimiento de la producción petrolera se apoya principalmente en el desarrollo del shale oil de Vaca Muerta, señalado en el informe como "una de las pocas formaciones no convencionales fuera de Estados Unidos que opera a escala industrial". Las proyecciones indican que la producción nacional pasará de alrededor de 740.000 barriles diarios en 2025 a unos 810.000 barriles diarios en 2026.

Según datos del portal especializado World Oil, la cuenca neuquina concentra más del 60% de la producción total de crudo del país.

Brasil acelera con proyectos offshore en aguas profundas

Brasil registra un fuerte impulso en su producción petrolera a partir de la incorporación de nuevos desarrollos en aguas profundas. Durante el 2025, el país superó por primera vez los 4,0 millones de barriles diarios, impulsado por la entrada en operación de nuevas unidades flotantes de producción, almacenamiento y descarga (FPSO).

Entre los principales hitos figura el inicio del campo Bacalhau, operado por Equinor, junto con ampliaciones de capacidad en otros proyectos offshore. La EIA proyecta que la producción brasileña promediará cerca de los 4,0 millones de barriles diarios en 2026, sostenida por la puesta en marcha de dos FPSO adicionales en el campo Búzios, operado por Petrobras.

Brasil avanza sobre el Margen Ecuatorial: Petrobras inicia su primer pozo frente a Amapá.

Guyana mantiene una de las mayores tasas de crecimiento del mundo

Por otra parte, Guyana continúa entre los países con mayor expansión petrolera a nivel global. Desde 2020, su producción se multiplicó de forma acelerada gracias al desarrollo del Bloque Stabroek, operado por ExxonMobil en asociación con Hess y CNOOC. En 2025, la producción promedio se ubicó en torno a los 750.000 bpd.

La EIA señaló que el proyecto Yellowtail alcanzó su capacidad plena hacia fines de este año, lo que permitió que la producción superara los 900.000 bpd en noviembre. Para 2026, el inicio del proyecto Uaru sumará unos 250.000 bpd adicionales, con el objetivo de que Guyana supere el millón de barriles diarios hacia 2027.

El organismo estadounidense indicó que el crecimiento conjunto de Brasil, Guyana y Argentina seguirá siendo un componente clave en la configuración del mercado petrolero internacional, en un contexto donde la producción fuera de la OPEP mantiene una tendencia de expansión sostenida hasta 2026.