Vaca Muerta: hacia fin de año se aplacó el boom de producción

Durante noviembre de 2025, la Provincia del Neuquén registró una producción de petróleo de 590.339 barriles por día , con una imperceptible suba, aunque se mantuvieron los niveles elevados en relación con los meses previos. El volumen producido representa una variación positiva del 0,54 % respecto de octubre, mientras que en términos interanuales el incremento fue del 28,64 %, lo que ratifica el crecimiento del desarrollo de Vaca Muerta . En el acumulado entre enero y noviembre, la producción muestra un crecimiento del 24,29 % en comparación con el mismo período de 2024.

Estos resultados evidencian la continuidad y estabilidad del sistema productivo, con un fuerte aporte de los desarrollos no convencionales. En noviembre, el petróleo no convencional alcanzó los 572.423 barriles diarios , y concentró el 96,97 % del total producido en la provincia, lo que confirma el peso estructural de este segmento dentro de la matriz hidrocarburífera neuquina.

PTC La Amarga Chica YPF Vaca Muerta.jpg La Amarga Chica superó por primera vez a Loma Campana en producción total de petróleo en Vaca Muerta.

El comportamiento mensual de la producción de petróleo se explica, en gran medida, por el desempeño de áreas clave como Loma Campana, La Angostura Sur II, Bajo del Choique-La Invernada, Bajada del Palo Este y Bandurria Sur, que sostuvieron los niveles de producción y aportaron a la estabilidad operativa del conjunto del sistema.

Estable en gas en Vaca Muerta

En cuanto al gas natural, la producción de noviembre fue de 81,22 millones de metros cúbicos por día, lo que implica una disminución del 1,73 % respecto de octubre y una variación interanual del –2,96 %. Sin embargo, el acumulado enero–noviembre de 2025 registra un incremento del 1,05 % en relación con el mismo período de 2024, lo que permite sostener una evaluación positiva del desempeño anual.

La producción de gas no convencional alcanzó los 73,13 millones de metros cúbicos diarios, representando el 90,04 % del total provincial, con predominio del gas shale, que aportó 63,97 millones de metros cúbicos por día (78,77 %), seguido por el gas tight, con 9,16 millones de metros cúbicos diarios (11,28 %).

"En este contexto, los indicadores de noviembre permiten proyectar un cierre de año con continuidad productiva y estabilidad operativa, fortaleciendo la planificación energética provincial y la previsibilidad del abastecimiento, en un escenario de alta participación del no convencional y sostenimiento de la actividad en las principales áreas productivas", destacaron desde el gobierno de Neuquén.