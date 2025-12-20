Vaca Muerta en apuros: a cuánto puede caer el precio del petróleo en 2026

YPF es la operadora del área Bandurria Sur, uno de los principales yacimientos de shale oil.

Ni el dólar, ni la inflación, ni el riesgo país . La variable económica que más preocupa a las empresas de Vaca Muerta de cara al 2026 es la cotización del barril internacional , que nuevamente entró en un sendero bajista muy agresivo.

El Brent volvió a perforar los 60 dólares al igual que en abril cuando se desató la ola de aranceles de Trump y tocó el precio más bajo desde el desplome durante la pandemia, algo que encendió todas las alertas en la industria local.

Las más preocupadas son las operadoras del convencional que, con costos más altos, están bordeando la línea de flotación y ya estarían prácticamente en rojo si no se hubiesen eliminado los derechos de exportación.

En tanto, las firmas que operan en el shale neuquino todavía conservan un margen de ganancias, pero con una espalda financiera menor que sus competidoras estadounidenses, este menor flujo de ingresos sin dudas ralentizaría sus inversiones y, por ende, el ritmo de crecimiento de la producción.

VISTA - Bajada del Palo _ Perforación.jpg Vista es uno de los grandes jugadores del shale oil.

Los pronósticos más temidos

Para colmo, muchos analistas como los de S&P Global dicen que el precio continuar bajando, incluso, hasta los 50 dólares por barril. Algo menos pesimista es la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA) que visualiza precios de 55 dólares para el Brent y de 51 dólares para el WTI.

JP Morgan y Goldman Sachs se ubican un paso más adelante en sus pronósticos con un rango de entre 56 y 58 dólares, mientras que los futuros marcan un valor similar al actual (60 dólares) para el promedio del próximo año.

En todos los casos, se trata de un valor entre un 25% y un 37% más bajo en comparación con la cotización media del 2024 cuando se ubicó alrededor de los 80 dólares el barril. Una caída muy brusca que tendría un impacto inevitable en la actividad local.

De manera indirecta también golpea a los proyectos de GNL cuyos precios suelen estar atados a fórmulas ligadas al Brent y a mercados como el Henry Hub, el TTF y el JKM (que rigen los precios gasíferos de Estados Unidos y las importaciones de gas licuado de Europa y Asia, respectivamente).

Los futuros de estos últimos dos, por ejemplo, se ubican en 9,2 dólares el millón de BTU para el próximo año, entre un 21% y 25% menos que el 2025. En cambio, el Henry Hub tendría un incremento del 13% para situarse en 4 dólares.

p08-vaca-muerta-torre-shale-oil.jpg El shale oil sigue marcando el pulso de Vaca Muerta.

La parte positiva para Vaca Muerta

La parte positiva, como adelantó Horacio Marín en el brindis de fin de año de YPF, es que los costos de perforación también suelen seguir al precio del barril y sufrirían un abaratamiento que beneficiaría a aquellas firmas con resto de caja que puedan seguir invirtiendo.

Por eso, pensando en un crudo que podría volver a aumentar en 2027 y teniendo en cuenta que ese año entrará en operación el VMOS lo que arrojaría un salto importante en la producción no convencional argentina, muchas empresas están buscando estrategias para sostener sus niveles de actividad, pese a este complejo panorama.

Algunas, aprovechando la baja del riesgo país con colocaciones de deuda a tasas más competitivas que las conseguidas por el gobierno nacional en su regreso a los mercados, donde se lograron emisiones mayores a los 4.000 millones de dólares desde la fecha de las elecciones legislativas.

Otras, como YPF o Pluspetrol, vendiendo activos no estratégicos como bloques convencionales o no core, o participaciones en otras empresas como Profertil y Metrogas, tal como explicó Marín.