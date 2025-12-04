Vaca Muerta: acuerdan ventas de petróleo por US$ 12.000 millones a Chile
YPF, Vista Energy, Shell Argentina y Equinor, cerraron un acuerdo comercial masivo con la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP).
El potencial exportador de Vaca Muerta cosechó un nuevo hito este jueves. Las principales productoras de hidrocarburos de la región, encabezadas por YPF, Vista Energy, Shell Argentina y Equinor, cerraron un acuerdo comercial masivo con la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) de Chile. El pacto implica ventas por un valor total de US$ 12.000 millones y asegura una demanda constante para la producción neuquina durante los próximos ocho años.
Las petroleras inyectarán su crudo directamente en el Oleoducto Trasandino (Otasa), que conecta los campos petroleros de Neuquén con la Región del Biobío y permite a las empresas argentinas colocar su producto en el mercado externo de forma rápida y segura.
El acuerdo valida la calidad del crudo Medanito y del shale oil de Vaca Muerta. Las refinerías chilenas adaptaron sus procesos para procesar el petróleo ligero de la cuenca, bajo en azufre, lo cual beneficia directamente a la provincia de Neuquén.
La reactivación de Otasa
La reactivación del oleoducto Otasa en 2023 resulta fundamental para este negocio. La tubería cruza la Cordillera de los Andes y elimina la necesidad de camiones o barcos para mover el crudo hacia el oeste. Para los productores argentinos, esto significa márgenes de ganancia superiores y una logística eficiente.
El gerente general de Enap, Julio Friedmann, señaló que "este es un hito de mucha relevancia y coherencia con las definiciones estratégicas que hemos adoptado y que está en línea con el plan que proyecta Enap al 2040". "El resultado de este acuerdo contribuye a mejorar la competitividad de Enap y permite a nuestro país contar con mayor seguridad energética, pues podremos fortalecer la producción de combustibles fundamentales para las industrias, el transporte y la vida cotidiana de las personas", dijo.
Los acuerdos, que permitirán abastecer en torno al 35% de la demanda anual de crudo de Enap, fueron suscritos tras un proceso de negociación y pruebas operacionales de más de dos años y significan la operación comercial más grande en la historia de Enap. "A modo de referencia, el intercambio comercial anual total entre Chile y Argentina es hoy cercano a US$8.000 millones", indicaron desde la compañía chilena.
