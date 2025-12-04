Vaca Muerta: acuerdan ventas de petróleo por US$ 12.000 millones a Chile

El potencial exportador de Vaca Muerta cosechó un nuevo hito este jueves. Las principales productoras de hidrocarburos de la región, encabezadas por YPF, Vista Energy, Shell Argentina y Equinor , cerraron un acuerdo comercial masivo con la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) de Chile . El pacto implica ventas por un valor total de US$ 12.000 millones y asegura una demanda constante para la producción neuquina durante los próximos ocho años.

Las petroleras inyectarán su crudo directamente en el Oleoducto Trasandino (Otasa) , que conecta los campos petroleros de Neuquén con la Región del Biobío y permite a las empresas argentinas colocar su producto en el mercado externo de forma rápida y segura.

El acuerdo valida la calidad del crudo Medanito y del shale oil de Vaca Muerta. Las refinerías chilenas adaptaron sus procesos para procesar el petróleo ligero de la cuenca, bajo en azufre, lo cual beneficia directamente a la provincia de Neuquén.

La reactivación de Otasa

La reactivación del oleoducto Otasa en 2023 resulta fundamental para este negocio. La tubería cruza la Cordillera de los Andes y elimina la necesidad de camiones o barcos para mover el crudo hacia el oeste. Para los productores argentinos, esto significa márgenes de ganancia superiores y una logística eficiente.

El gerente general de Enap, Julio Friedmann, señaló que "este es un hito de mucha relevancia y coherencia con las definiciones estratégicas que hemos adoptado y que está en línea con el plan que proyecta Enap al 2040". "El resultado de este acuerdo contribuye a mejorar la competitividad de Enap y permite a nuestro país contar con mayor seguridad energética, pues podremos fortalecer la producción de combustibles fundamentales para las industrias, el transporte y la vida cotidiana de las personas", dijo.

Los acuerdos, que permitirán abastecer en torno al 35% de la demanda anual de crudo de Enap, fueron suscritos tras un proceso de negociación y pruebas operacionales de más de dos años y significan la operación comercial más grande en la historia de Enap. "A modo de referencia, el intercambio comercial anual total entre Chile y Argentina es hoy cercano a US$8.000 millones", indicaron desde la compañía chilena.