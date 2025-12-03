VMOS: cuándo terminarán la instalación de superficie y empezarán las pruebas hidráulicas

El megaproyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) avanza hacia su etapa definitoria con un ritmo que sorprendió incluso a sus propios ejecutores. Con 437 kilómetros de extensión y una terminal marítima en Punta Colorada, el sistema abrirá la puerta a una nueva plataforma de exportación para el crudo shale argentino.

El ducto, impulsado por un consorcio de empresas encabezadas por YPF e integrado por Vista, Pan American Energy, Pampa Energía, Chevron, Pluspetrol, Shell y Tecpetrol , busca transformar la capacidad de evacuación de la cuenca neuquina. En su primera fase podrá transportar 550.000 barriles diarios en 2027, con un potencial de 700.000 en una segunda etapa.

Una construcción acelerada y un récord de soldaduras

El avance más reciente llegó con la confirmación del cierre metálico del ducto. Pablo Brottier, director ejecutivo comercial y de Desarrollo de Negocios de SACDE, destacó que la obra logró completar la soldadura de punta a punta en un lapso excepcionalmente corto.

“La primera soldadura se hizo en mayo y la última en noviembre. En 150 días calendarios corridos, con lluvia, viento y frío, se completaron 440 kilómetros de un oleoducto fundamental para la Argentina”, subrayó en el marco del Energy Day, organizado por Econojournal.

Asimismo, el directivo aseguró que la velocidad de ejecución es una demostración de la capacidad técnica del país: “Muestra que en la Argentina estamos capacitados para hacer los proyectos que se necesitan”.

Brottier resaltó que el ducto ya está totalmente construido, aunque quedan por finalizar algunas obras especiales antes de avanzar de lleno a la fase de instalaciones superficiales y pruebas previas a la puesta en marcha.

Eficiencia creciente y un récord histórico en el VMOS

En tanto, Alejo Calcagno, Operations Director – South Region de Techint E&C, remarcó que la obra no solo se completó antes de tiempo, sino que además alcanzó niveles de eficiencia inéditos. Recordó que la evolución de productividad surge de una secuencia de proyectos ejecutados junto a Sacde.

“Arrancamos soldando 80 juntas por día en el gasoducto Perito Moreno, pasamos a 100 o 110 en la reversión del Gasoducto Norte y hoy terminamos con un récord de 175 por día en el Vaca Muerta Sur”, detalló. Esa mejora continua permitió, según precisó, “terminar la construcción del ducto casi dos meses adelante del programa”.

Calcagno explicó que, tras el cierre metálico, la obra ingresa ahora en una etapa clave: “Nos queda un camino para terminar lo que es el completamiento de la instalación de superficie y las pruebas hidráulicas, que esto nos va a llevar marzo, abril del año que viene”. El objetivo es dejar todo listo “un par de meses antes de tiempo”.

Recorrida VMOS ducto oleoducto caños trabajadores soldadores (3)

La cuenta regresiva hacia 2026

Según el cronograma oficial, hacia fines de 2026 el oleoducto y las primeras instalaciones de almacenamiento deberían estar operativas. El Gobierno de Río Negro estima una inversión total de 2.000 millones de dólares, con un sistema que incluirá cuatro estaciones de bombeo y 28 válvulas de bloqueo.

En su capacidad inicial, el VMOS podrá transportar 390.000 barriles diarios, ampliables a 550.000 al año siguiente. Para 2026, las pruebas hidráulicas, los sistemas de superficie y la integración con la terminal marítima serán determinantes para garantizar la confiabilidad del proceso de puesta en marcha.

El avance logrado durante 2024 permitió acelerar la transición hacia esa etapa final. Con el ducto completo, el foco se traslada ahora a la logística de superficie, la instalación de válvulas, equipos de bombeo, controles y automatismos necesarios para un sistema que conectará Vaca Muerta con una salida directa al Atlántico.

Un proyecto estratégico para la exportación argentina

El VMOS es considerado la obra de infraestructura energética más importante de la década, no solo por su escala sino por su impacto en el negocio petrolero nacional. La terminal de Punta Colorada permitirá operar buques tipo VLCC, un paso clave para que Argentina pueda insertarse con mayores volúmenes en el mercado global.

La combinación de soldaduras récord, cumplimiento acelerado de plazos y coordinación entre las empresas involucradas deja al proyecto bien posicionado para completar las etapas restantes dentro del cronograma previsto.