Estrecho de Ormuz: qué es, dónde está y por qué importa en el conflicto en Medio Oriente

FOTO DE ARCHIVO: Buques petroleros pasan por el Estrecho de Ormuz, 21 de diciembre de 2018. REUTERS/Hamad I Mohammed

El avance del conflicto en Medio Oriente puso en el centro de la escena internacional al estrecho de Ormuz , uno de los corredores marítimos más sensibles del sistema energético global. Las amenazas recientes a barcos comerciales, sumadas a ataques registrados cerca de la vía marítima, encendieron alertas en los mercados petroleros y entre las potencias que dependen de la estabilidad de ese paso para el comercio de hidrocarburos.

Ubicado entre Irán, Omán y los Emiratos Árabes Unidos, el estrecho conecta el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán y el mar Arábigo. Aunque en su punto más estrecho tiene apenas unos 33 kilómetros de ancho, es lo suficientemente profundo para permitir el paso de los mayores buques petroleros del mundo.

Su importancia radica en el volumen de hidrocarburos que circula por esa vía. Según datos de la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA), alrededor de 20 millones de barriles de crudo por día atravesaron el estrecho en 2024 y 2025, lo que equivale aproximadamente al 20% del consumo mundial de líquidos petroleros.

extrecho de ormuz.jpeg El estrecho de Ormuz, la clave de la energía en el conflicto en Medio Oriente.

La mayor parte de ese petróleo proviene de los principales productores del Golfo. Arabia Saudita concentra cerca del 37% de las exportaciones que transitan por allí, seguido por Irak con 22,8%, Emiratos Árabes Unidos con 12,9%, Irán con 10,6% y Kuwait con 10,1%, de acuerdo con datos recopilados por el medio Visual Capitalist a partir de estadísticas de la EIA.

Asia, la región más dependiente del estrecho de Ormuz

Del lado de la demanda, el posible impacto de cualquier interrupción sería especialmente fuerte en Asia. Según estimaciones basadas en datos de la EIA indican que casi el 90% del petróleo que pasa por el estrecho tiene como destino países asiáticos.

China es el principal comprador, con alrededor del 37,7% de los flujos totales, seguido por India con 14,7%, Corea del Sur con 12% y Japón con 10,9%. En contraste, Estados Unidos recibe el 2,5%, indicó el citado portal.

Presión sobre el precio del petróleo

En medio del conflicto, el tránsito marítimo en la zona comenzó a verse afectado por ataques con drones y misiles contra embarcaciones cercanas al estrecho de Ormuz. De acuerdo con información difundida por la BBC y la agencia Reuters, al menos tres buques fueron atacados la semana pasada, lo que llevó a que decenas de petroleros suspendieran temporalmente su paso.

Analistas del mercado energético advierten que incluso sin un bloqueo formal, la amenaza a la navegación puede generar efectos similares a un cierre. “Nadie se atreve a pasar”, señaló Arne Lohmann Rasmussen, analista jefe de Global Risk Management, en declaraciones difundidas por CBS News.

La incertidumbre se trasladó al mercado. El precio del petróleo llegó a ubiccarse por encima de los 100 dólares por barril, mientras que el costo de alquilar un superpetrolero para transportar crudo desde Medio Oriente hacia Asia casi se duplicó en pocos días, alcanzando niveles récord superiores a los 400.000 dólares por viaje, según datos del London Stock Exchange Group citados por Reuters.

Europa busca proteger el tránsito

Frente a este escenario, varios países europeos comenzaron a evaluar medidas para proteger el transporte marítimo. Este lunes, Francia anunció el despliegue de cerca de una docena de buques militares, incluido el grupo de ataque del portaaviones Charles de Gaulle, en el Mediterráneo oriental, el mar Rojo y potencialmente el propio estrecho de Ormuz.

El presidente francés, Emmanuel Macron, explicó que el objetivo es garantizar la seguridad de la navegación comercial en la región. “Buscamos contribuir a la desescalada y asegurar la libertad de navegación”, afirmó tras reunirse en Chipre con líderes europeos.