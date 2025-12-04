Vista Energy: por qué Wall Street paga prima para entrar en Vaca Muerta

En los monitores de los operadores financieros de Manhattan, Argentina suele aparecer marcada en rojo, una señal de advertencia reservada para los activos de alto riesgo. Sin embargo, hay compañías consolidadas en Vaca Muerta que rompen la regla. Vista Energy, la petrolera comandada por Miguel Galuccio , no salió a pedir dinero con el sombrero en la mano; salió a imponer condiciones . Y el mercado, lejos de exigirle un descuento por el "riesgo país", pagó una prima por ser parte del negocio.

La emisión de obligaciones negociables por 400 millones de dólares bajo ley de Nueva York cerró ayer miércoles con un precio del 101,236%. En términos llanos, los inversores institucionales pagaron más de cien dólares por cada lámina de cien que la empresa emitió. Aceptaron un rendimiento del 8,25% anual con vencimiento en 2033 , una compresión de tasa que habla menos de las finanzas y más de lo que ocurre tres mil metros bajo el subsuelo neuquino.

Lo que validó esa inyección de capital —que eleva la serie total a 900 millones de dólares— no fue una promesa en un powerpoint, sino una realidad geológica que los auditores ya han empezado a desglosar con precisión quirúrgica. Los datos de producción de octubre confirman que la compañía ya no es una apuesta a futuro, sino el segundo mayor operador de shale oil de la Argentina, el 14% del mercado, detrás de YPF.

Las joyas de Vista Energy

La explicación de esta euforia financiera se encuentra en coordenadas específicas. En el bloque Bajada del Palo Oeste, el pozo identificado técnicamente como VIS.Nq.BPO-2431(h) se convirtió en una celebridad silenciosa de la industria. Solo esa perforación entregó en octubre 1.877 barriles diarios, y se coló en el exclusivo "top 10" de los pozos más productivos del país. Para los tenedores de bonos, ese pozo es la garantía de flujo de caja: eficiencia operativa que transforma roca en dólares a una velocidad que pocos competidores pueden igualar.

Miguel Galuccio Vista Energy CEO Miguel Galuccio ponderó la estrategia de Vista Energy en Vaca Muerta.

Los 400 millones frescos son combustible para una expansión agresiva. La hoja de ruta que Galuccio presentó recientemente a los inversores establece un plan de inversión que supera los 4.500 millones de dólares con la mira puesta en 2028. El objetivo es llevar la producción a 180.000 barriles diarios de petróleo equivalente, un salto de escala del 60% respecto a los niveles actuales.

La pieza clave de este rompecabezas de crecimiento es La Amarga Chica. La reciente incorporación de este bloque a la cartera de Vista implica la adquisición de un yacimiento premium que redefine el techo de la compañía. Al sumar este activo estratégico a su motor de producción actual en Bajada del Palo Oeste —y con la incipiente pero prometedora actividad en Bajada del Palo Este, que ya aporta casi 12.000 barriles diarios—, la empresa diversifica su riesgo geológico y asegura la escalabilidad de su modelo de "fábrica" de pozos.

El mercado leyó entre líneas y su veredicto está en el precio del bono. Vista logró que el capital internacional para financiar su expansión en Vaca Muerta a tasas competitivas, respaldada por la combinación de pozos de alta productividad que factura millones, una posición consolidada como el segundo jugador del mercado y un plan de inversión multimillonario.