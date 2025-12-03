Duplicar Norte Avanza: La audiencia pública clave para despejar el camino para exportar 220.000 barriles más de Vaca Muerta
Con Vaca Muerta produciendo 600.000 barriles diarios, ¿evitará Duplicar Norte el colapso logístico? La audiencia del 18/12 en Cipolletti definirá su futuro ambiental y económico.
En el corazón del auge energético patagónico, el proyecto Oleoducto Duplicar Norte, impulsado por Oleoductos del Valle S.A. (Oldelval), emerge como una pieza clave para resolver los crecientes cuellos de botella en el transporte de crudo. Con una inversión estimada en US$ 380 a 400 millones, esta obra busca ampliar la capacidad de evacuación desde el Hub Norte de Vaca Muerta —específicamente las áreas de Puesto Hernández y Rincón de los Sauces— hacia la estación de bombeo de Allen.
El oleoducto, de 24 pulgadas de diámetro y una longitud total de 207 kilómetros (de los cuales 147 km transcurren por territorio rionegrino), se conectará directamente con el sistema Duplicar Plus, inaugurado en marzo de este año, que ya eleva la capacidad total de Oldelval a 730.000 barriles por día (bpd). Esta interconexión no solo optimizará el flujo hacia Puerto Rosales, sino que también se enlazará con el Oleoducto Vaca Muerta Sur (VMOS), permitiendo una red flexible para dirigir el crudo a refinerías locales o a exportaciones vía Punta Colorada.
En este marco no sorprende que el CEO de Oldelval, Ricardo Hösel, haya enfatizado que Duplicar Norte responde a la "explosión productiva" del shale, con Vaca Muerta ya superando los 600.000 bpd. Firmado en julio de 2025 con operadoras como Chevron, Tecpetrol, Pluspetrol y Gas y Petróleo del Neuquén (GyP) bajo un esquema "ship or pay", el proyecto garantiza demanda y financiamiento privado, alineándose potencialmente con el RIGI para incentivos fiscales.
La audiencia pública: Última barrera formal antes de las obras
A solo 15 días, la proximidad de la audiencia pública del 18 de diciembre genera expectativa en el sector. Convocada por la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de Río Negro, la instancia se realizará a las 9 en la sede de la Secretaría de Energía y Ambiente de Cipolletti. Este foro presencial, no vinculante, pero esencial, busca fomentar la participación ciudadana en la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), permitiendo que ciudadanos, instituciones y organizaciones expresen opiniones fundamentadas sobre el proyecto.
La inscripción para participantes y oradores cierra el día 15, cumpliendo con el plazo mínimo de 72 horas hábiles exigido por la normativa. Toda la documentación —incluyendo el EIA elaborado por la consultora Confluencia Ambiente & Seguridad S.A., formularios, dictámenes e informes técnicos— está disponible en la página oficial de la Secretaría, asegurando transparencia total. El proceso se rige por las Leyes Provinciales M 3266 y J 3284, que regulan la consulta ambiental como pilar de la sostenibilidad.
Autoridades provinciales, representantes técnicos y el equipo evaluador presidirán el evento, donde se presentará el EIA en detalle. Este estudio detalla un Plan de Gestión Ambiental con medidas de prevención, mitigación y control, como monitoreo de suelos, protección de cursos de agua y restauración de vegetación nativa, para cumplir con normas nacionales y provinciales. Críticos ambientales destacan la necesidad de evaluar impactos en ecosistemas patagónicos sensibles, mientras que el sector productivo ve en la audiencia un paso decisivo para desbloquear inversiones.
Impacto estratégico: De los cuellos de botella a la exportación millonaria
Duplicar Norte no es solo infraestructura; es un catalizador para el desarrollo regional. En su fase 1, operativa para diciembre de 2026, sumará 220.000 bpd, con opciones de expansión a 300.000 bpd y hasta 500.000 bpd para marzo de 2027. Esto liberará el "norte dormido" de Vaca Muerta, donde operadoras como YPF y sus socios exploran bloques con alto potencial cerca de la frontera con Mendoza.
Económicamente, la obra generará empleo directo durante la construcción (prevista para el primer trimestre de 2026) y dinamizará economías locales en Río Negro y Neuquén. Al integrarse con VMOS —liderado por YPF con una inversión de miles de millones—, el sistema Oldelval transportará cerca del 80% del shale oil de la cuenca, impulsando exportaciones por US$ 6.000 a 8.000 millones anuales. En un contexto de saturación —como alertó Hösel en el Energy Day—, esta ampliación evita descuentos en precios locales y fortalece la balanza comercial argentina.
