Duplicar Norte Avanza: La audiencia pública clave para despejar el camino para exportar 220.000 barriles más de Vaca Muerta

En el corazón del auge energético patagónico, el proyecto Oleoducto Duplicar Norte , impulsado por Oleoductos del Valle S.A. ( Oldelval ) , emerge como una pieza clave para resolver los crecientes cuellos de botella en el transporte de crudo. Con una inversión estimada en US$ 380 a 400 millones , esta obra busca ampliar la capacidad de evacuación desde el Hub Norte de Vaca Muerta —específicamente las áreas de Puesto Hernández y Rincón de los Sauces— hacia la estación de bombeo de Allen.

El oleoducto, de 24 pulgadas de diámetro y una longitud total de 207 kilómetros (de los cuales 147 km transcurren por territorio rionegrino), se conectará directamente con el sistema Duplicar Plus , inaugurado en marzo de este año, que ya eleva la capacidad total de Oldelval a 730.000 barriles por día (bpd) . Esta interconexión no solo optimizará el flujo hacia Puerto Rosales, sino que también se enlazará con el Oleoducto Vaca Muerta Sur (VMOS) , permitiendo una red flexible para dirigir el crudo a refinerías locales o a exportaciones vía Punta Colorada.

En este marco no sorprende que el CEO de Oldelval, Ricardo Hösel, haya enfatizado que Duplicar Norte responde a la "explosión productiva" del shale, con Vaca Muerta ya superando los 600.000 bpd. Firmado en julio de 2025 con operadoras como Chevron, Tecpetrol, Pluspetrol y Gas y Petróleo del Neuquén (GyP) bajo un esquema "ship or pay", el proyecto garantiza demanda y financiamiento privado, alineándose potencialmente con el RIGI para incentivos fiscales.

image De Puesto Hernández a Allen: US$ 400M en inversión que desbloquea el Hub Norte y genera miles de empleos regionales. Foto: Gobierno de Río Negro

La audiencia pública: Última barrera formal antes de las obras

A solo 15 días, la proximidad de la audiencia pública del 18 de diciembre genera expectativa en el sector. Convocada por la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de Río Negro, la instancia se realizará a las 9 en la sede de la Secretaría de Energía y Ambiente de Cipolletti. Este foro presencial, no vinculante, pero esencial, busca fomentar la participación ciudadana en la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), permitiendo que ciudadanos, instituciones y organizaciones expresen opiniones fundamentadas sobre el proyecto.

La inscripción para participantes y oradores cierra el día 15, cumpliendo con el plazo mínimo de 72 horas hábiles exigido por la normativa. Toda la documentación —incluyendo el EIA elaborado por la consultora Confluencia Ambiente & Seguridad S.A., formularios, dictámenes e informes técnicos— está disponible en la página oficial de la Secretaría, asegurando transparencia total. El proceso se rige por las Leyes Provinciales M 3266 y J 3284, que regulan la consulta ambiental como pilar de la sostenibilidad.

Autoridades provinciales, representantes técnicos y el equipo evaluador presidirán el evento, donde se presentará el EIA en detalle. Este estudio detalla un Plan de Gestión Ambiental con medidas de prevención, mitigación y control, como monitoreo de suelos, protección de cursos de agua y restauración de vegetación nativa, para cumplir con normas nacionales y provinciales. Críticos ambientales destacan la necesidad de evaluar impactos en ecosistemas patagónicos sensibles, mientras que el sector productivo ve en la audiencia un paso decisivo para desbloquear inversiones.

image Duplicar Norte: Su fase 1 estará operativa para diciembre de 2026 y sumará 220.000 bpd. Foto: Gobierno de Río Negro.

Impacto estratégico: De los cuellos de botella a la exportación millonaria

Duplicar Norte no es solo infraestructura; es un catalizador para el desarrollo regional. En su fase 1, operativa para diciembre de 2026, sumará 220.000 bpd, con opciones de expansión a 300.000 bpd y hasta 500.000 bpd para marzo de 2027. Esto liberará el "norte dormido" de Vaca Muerta, donde operadoras como YPF y sus socios exploran bloques con alto potencial cerca de la frontera con Mendoza.

Económicamente, la obra generará empleo directo durante la construcción (prevista para el primer trimestre de 2026) y dinamizará economías locales en Río Negro y Neuquén. Al integrarse con VMOS —liderado por YPF con una inversión de miles de millones—, el sistema Oldelval transportará cerca del 80% del shale oil de la cuenca, impulsando exportaciones por US$ 6.000 a 8.000 millones anuales. En un contexto de saturación —como alertó Hösel en el Energy Day—, esta ampliación evita descuentos en precios locales y fortalece la balanza comercial argentina.