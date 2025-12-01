YPF acuerda con Archer un contrato de cinco años para ampliar la perforación en Vaca Muerta

YPF suma dos rigs importados y extiende su acuerdo con Archer para impulsar la expansión del shale oil en Vaca Muerta.

La noruega Archer firmó un contrato de servicios de perforación por cinco años con YPF , un acuerdo que asegura la continuidad operativa de siete equipos y que apunta a sostener la expansión del shale en Vaca Muerta durante la próxima etapa de crecimiento.

Según informó Archer a nivel global, el convenio incluye los cinco rigs que ya operan en la cuenca y l a incorporación de dos equipos adicionales , que llegarán al país mediante esquemas internacionales de leasing.

El paquete será destinado a los desarrollos que YPF mantiene en la ventana de shale oil, donde se concentra el mayor dinamismo productivo de la compañía. La petrolera busca estandarizar configuraciones técnicas entre los equipos locales y los que vendrán del exterior, para reducir tiempos muertos, simplificar logística y mantener la eficiencia en ciclos de perforación.

Cronograma y operación

La implementación se hará en dos etapas. Durante 2026 continuarán operando los cinco equipos que Archer ya tiene activos en la cuenca. Entre 2026 y 2027 se realizará la movilización, armado y puesta en marcha de los dos rigs adicionales, un proceso que requerirá ajustes logísticos y aduaneros.

Con la flota completa, YPF podrá acelerar la reducción de DUCs, sostener laterales largos, por encima de los 3.000 metros, y avanzar con nuevos pads en sus bloques de mejor rendimiento.

El contrato consolida la posición de Archer en la cuenca neuquina y se convierte en uno de sus acuerdos más relevantes en Sudamérica. Le permite planificar inversiones, fortalecer equipos de trabajo y acompañar la creciente adopción de tecnología MPD, automatización y prácticas orientadas a minimizar el NPT.

Directivos de la compañía destacaron que Vaca Muerta mantiene “uno de los perfiles de crecimiento más fuertes del hemisferio” y que el acuerdo con YPF le otorga estabilidad y actividad sostenida a mediano plazo.

Perforador equipo ring 3.jpg La industria hidrocarburífera requiere equipos para continuar con sus proyectos.

Un movimiento alineado con la estrategia de YPF

El anuncio llega en un momento en que YPF profundiza su estrategia de: mayor eficiencia en perforación y completamiento; laterales extendidos de 3.200–3.500 metros; sincronización operativa entre perforación, fracking y producción; y ampliación de la infraestructura troncal: VMOS, nuevos oleoductos y hubs logísticos.

Las proyecciones para el próximo año no cambiarán mucho el mapa de Vaca Muerta. Las compañías no sacarán el piso del acelerador y se espera que se registren 28 mil etapas de fractura en el shale neuquino. Las punciones son un indicador clave para medir el nivel operativo en el no convencional podrían marcan una nueva marca top en la roca madre.

De acuerdo con el relevamiento elaborado por Fundación Contactos Petroleros, dirigida por Luciano Fucello, se estima que las compañías alcanzarán esa cifra en 2026, lo que representaría un incremento interanual del 22%. El relevamiento toma como base el desempeño de las operadoras durante este año y sus programas ya definidos para el próximo.

Dentro de ese registro, YPF seguirá encabezando ampliamente la actividad en Vaca Muerta. La compañía de mayoría estatal llegaría a las 13.600 etapas de fractura, lo que equivale a cerca del 48,5% del total proyectado para 2026.