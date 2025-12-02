Noviembre fue uno de los meses más pálidos para el fracking de Vaca Muerta

Si bien Vaca Muerta no para de romper récords , noviembre se convirtió en uno de los meses más pálidos en lo que respecta a la actividad en el shale . Es que en el penúltimo mes del año se concretaron 1.762 etapas de fractur a en la roca madre y esa marca solo fue superada por los registros de enero cuando se completaron 1.761 punciones y marzo cuando se contabilizaron 1.960 fracturas.

En lo que va del año, las operadoras requirieron 22.045 etapas de fractura en la roca de las cuales el 85% corresponden a la ventana petrolera.

Según el informe que elabora Luciano Fucello, country manager de NCS Multistage, en noviembre tuvieron actividad siete operadoras donde YPF lideró ampliamente las operaciones con 934 etapas de fractura, lo que significa el 53% de la actividad en Vaca Muerta.

Detrás se ubicó Vista Energy. La compañía de Miguel Galuccio contabilizó 201 operaciones. Mientras que Pampa Energía completó el podio con 196 punciones. Asimismo, Pluspetrol sumó 172 operaciones y Tecpetrol realizó 146 etapas de fractura.

Por debajo de las 100 operaciones se ubicaron Chevron con 82 punciones y Phoenix Global Resources con 31 fracturas.

El mapa de las compañías

En lo que respecta a las empresas de servicio, SLB volvió a dominar el fracking de Vaca Muerta. Los trabajadores de mamelucos azules completaron 746 etapas de fractura, que se distribuyeron en 545 para YPF y 201 para Vista Energy.

Halliburton, su principal competidora, quedó en segundo lugar con 667 punciones. Sus tareas se dividieron en 389 para YPF, 196 para Pampa Energía y 82 para Chevron.

Tenaris tuvo una destaca actividad. La compañía realizó 177 punciones que se repartieron en 146 para Tecpetrol, su hermana del Grupo Techint, y 31 de Phoenix.

El cierre del listado fue completado por Servicios Petroleros Integrados (SPI), la empresa que fue creada por Pluspetrol tras adquirir los servicios de fractura de Weatherford en Argentina, quien completó 172 punciones.

Fracturador gas equipo de fractura fracking QM Equipament

La actividad de Vaca Muerta por meses

El informe del también presidente de la Fundación Contactos Petroleros también permite conocer cómo se desarrolló la actividad en Vaca Muerta en lo que va del año.

En enero se completaron 1.761 punciones, en febrero 1.978 operaciones, en marzo 1.960 fracturas, en abril -segunda marca top del año- se completaron 2.214 etapas, en mayo – cifra histórica para el shale- se realizaron 2.588 punciones y en junio se contabilizaron 1.968 operaciones.

En tanto, julio cerró con 1.793 punciones y en agosto se completaron 2.163 fracturas. Mientras que en septiembre se realizaron 1.831 punciones y en octubre las compañías completaron 2.020 etapas de fractura.

Noviembre fue un mes flojo con 1.762 operaciones y se espera qué pasará con diciembre para hacer un balance del fracking en Vaca Muerta.