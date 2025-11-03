Vaca Muerta volvió a superar las 2 mil etapas de fractura

Vaca Muerta sigue creciendo y se prepara terminar el año a todo vapor . Las compañías continúan desarrollando sus proyectos en vista de convertir a la roca madre en un polo exportador de la mano de las obras de infraestructura que están en carpeta y en ejecución.

Según el informe que elabora Luciano Fucello, country manager de NCS Multistage, se establece que las compañías completaron 2.020 etapas de fractura en la roca madre durante octubre . Esto significa un incremento del 10% con respecto a septiembre en el segmento shale.

Además, el informe también marca que el registro del décimo mes del año es uno de los más alto de este 2025. En enero se completaron 1.761 punciones, en febrero 1.978 operaciones, en marzo 1.960 fracturas, en abril -segunda marca top del año- se completaron 2.214 etapas, en mayo – cifra histórica para el shale- se realizaron 2.588 punciones y en junio se contabilizaron 1.968 operaciones. En tanto, julio cerró con 1.793 punciones y en agosto se completaron 2.163 fracturas. Mientras que en septiembre se realizaron 1.831 punciones.

El mapa de las empresas

El trabajo del también presidente de la Fundación Contactos Petroleros también establece que YPF sigue liderando las operaciones en el shale. La empresa de mayoría estatal completó 1.045 punciones, lo que se traduce en el 51% del total en octubre.

Luego se ubicó Pluspetrol, que alcanzó unas 374 etapas de fractura en la formación. La empresa dividió sus operaciones en dos unidades: Pluspetrol concentra la actividad en La Calera, mientras que Pluspetrol Cuenca Neuquina está dirigida a los activos adquiridos a ExxonMobil en Bajo del Choique - La Invernada. En la primera logró 212 fracturas y en la segunda, 162 punciones.

El podio fue completado por Vista Energy. La empresa que lidera Miguel Galuccio fue responsable de 228 fracturas en la roca madre de la mano de sus proyectos Bajada del Palo Oeste y Bajada del Palo Este.

Muy cerca se ubicó Tecpetrol. La compañía del Grupo Techint se anotó con 225 punciones y todas estuvieron vinculadas a Los Toldos Este 2, ubicado en la ventana petrolera de Vaca Muerta.

Asimismo, Pampa Energía registró 135 punciones de las cuales se ubicaron en Sierra Chata.

El registro es cerrado por Phoenix Global Resources (PGR) con 9 operaciones y Shell con 4 fracturas.

Los trabajos en Vaca Muerta

En lo que respecta a las empresas de servicio, el mapa no registró grandes cambios. Tal como viene informando +e, SLB le arrebató el primer lugar a Halliburton y hay un nuevo líder en las empresas del fracking.

SLB completó 860 fracturas mientras que Halliburton se anotó con 714 punciones. Tanto los trabajadores de mameluco azul como los operarios de overol rojo representaron el 78% del fracking de Vaca Muerta.

Mientras que Tenaris realizó 234 operaciones y Servicios Petroleros Integrados (SPI), la empresa que fue creada por Pluspetrol tras adquirir los servicios de fractura de Weatherford en Argentina, completó 212 punciones.