Se extiende la ventana de los hidrocarburos y se abre otra oportunidad para Vaca Muerta

La celebración de la última COP30 en Brasil y las últimas perspectivas de la industria energética muestran un escenario cada vez más favorable para Vaca Muerta con una transición que se retrasa y una demanda de hidrocarburos que se mantiene firme .

Según la consultora Economía & Energía, el Outlook 2025 de BP refleja una electrificación más lenta en los países desarrollados, un mayor dinamismo industrial en Asia emergente, donde el gas natural sigue sustituyendo al carbón ; y un contexto global con una regulación más flexible en términos de mitigación del cambio climático por parte de EEUU y un mayor énfasis en seguridad energética .

Petróleo y gas

En este marco, el crudo tiene una revisión al alza del 10% para el 2050 y la demanda de gas sube un 2% en relación a los pronósticos del 2024. En petróleo, la demanda alcanzaría un pico en 2030 y un descenso gradual a partir de 2035 a un ritmo de -0,8% anual.

“Esta revisión al alza indica una demanda estructuralmente más persistente que la prevista el año pasado, la cual es atribuida a una caída más lenta de la demanda en economías desarrolladas; un crecimiento más firme en India y el Sudeste Asiático; y un crecimiento sostenido del sector petroquímico, que se convertiría en el componente más resistente de la demanda global”, explican.

En tanto, la IEA estima un incremento en torno al 13% entre 2024 y 2050 en la demanda de crudo, con los países no pertenecientes a la OPEP+ aportando un crecimiento cercano a 4 Mbbl/d, impulsado principalmente por Estados Unidos, Canadá, Guyana, Brasil y Argentina.

En cuanto al gas natural, el comercio global de GNL crecería en un 74% hasta mediados del presente siglo y un 60% hasta el 2035, con una caída de la demanda más tarde de lo pensada a partir del conflicto bélico en Ucrania, que condujo a Europa a competir con Asia por la seguridad de abastecimiento de GNL.

El panorama del GNL

“Este contexto, ofrece a la Argentina la oportunidad de desarrollar una plataforma de exportación de GNL destinada al abastecimiento del mercado mundial. Argentina es el único país de la región con un incremento significativo en la producción de gas natural a lo largo de la próxima década según IEA”.

No es casual que hasta la cumbre climática de la COP celebrada en Belém tuvo un comunicado final en el que no se incluye la eliminación de los combustibles líquidos de la matriz energética mundial, así como omite menciones al metano y a la descarbonización del upstream, permitiendo seguir posicionando al gas natural como el “combustible de la transición”.