Cuáles fueron los pilares de Vaca Muerta que explican el récord de producción de crudo

La Amarga Chica, es uno de los tanques de Vista Energy en Vaca Muerta.

El récord histórico de 860.000 barriles diarios de crudo del mes de octubre tiene varios motores ocultos que dan cuenta del crecimiento alcanzado. Solo cuatro áreas del shale neuquino aportaron un 58% de la producción no convencional, con 281.000 barriles en el promedio del 2025.

Se trata de Loma Campana (18%), La Amarga Chica (14%), Bajada del Palo (13%) y Bandurria Sur (13%) , bloques que tienen como protagonistas a YPF, Vista, Chevron, Shell y Equinor, en orden de relevancia según su participación accionaria.

Las áreas con mayor crecimiento

En términos de mayor dinamismo, La Angostura Sur I fue la que más creció con un salto del 27,7 kbbl/d interanual en octubre, seguida por La Amarga Chica (18,7 kbbl/d), Rincón de Aranda (14,7 kbbl/d), Trapial Este (14,7 kbbl/d), Aguada del Chañar (11,8 kbbl/d) y Bajo del Choique (10,9 kbbl/d).

La producción de gas y sus principales bloques

En cuanto al gas natural, el 57% de la producción no convencional en los primeros 10 meses del 2025 vino de Fortín de Piedra (21%), La Calera (13%), Aguada Pichana Este (12%) y Aguada Pichana Oeste (10%).

A diferencia del crudo, acá los niveles de crecimiento no fueron tan significativos, con subas de 1,5 MMm3d en La Calera y el resto por debajo de un dígito como en Bajada de Añelo (0,9) y El Trapial Este (0,9).

Fortín de Piedra shale Vaca Muerta no convencional perforadores.jpg Fortín de Piedra

Exportaciones y precios

Entre toda la producción energética, las exportaciones subieron un 12,7%, con el petróleo saltando un 19% a pesar de los menores precios (-13%) y el gas cayendo un 5,1% con precios un 20% más bajos.

“Si bien los costos de desarrollo de la producción no convencional pueden ser competitivos a los precios actuales, la disminución de los precios internacionales redujo el flujo de caja de las compañías, comprimiendo la posibilidad de sostener la expansión de la inversión sin que ello se traduzca en un aumento sensible en los niveles de endeudamiento”, explicaron desde la consultora Economía & Energía.

“El ordenamiento macroeconómico local podría disminuir los costos de financiamiento, los balances de las principales compañías, así como las perspectivas de un precio deprimido durante el próximo año, pero seguramente dificultarán la posibilidad de financiar volúmenes incrementales de inversión”, agregaron.