El ambicioso futuro energético que vislumbra el CEO de Siemens Energy en Vaca Muerta

El máximo directivo de Siemens Energy en Argentina, Fernando Monteverde , trazó un panorama inusualmente optimista sobre el sector energético nacional en una entrevista exclusiva concedida a la agencia Noticias Argentinas. “El país está tocado por la varita”, sentenció Monteverde. “Tenemos, dentro del sector energético, los recursos para desarrollarla y exportar el excedente de energía que tenemos. Empezamos a ver que el desarrollo de Vaca Muerta ha tomado forma”.

El directivo destacó que Argentina dejó prácticamente de importar Gas Natural Licuado (GNL) en barcos para generar electricidad y que las centrales térmicas ya no operan con combustibles líquidos en invierno para priorizar el consumo domiciliario.

“Se está trabajando en la exportación de GNL y petróleo hacia países limítrofes; se dejó de importar”, remarcó. Actualmente, se avanza en la reversión de gasoductos hacia Brasil y Chile, y Siemens Energy participa en proyectos de compresión y generación en países vecinos con gas neuquino.

Monteverde anticipó que “en breve las exportaciones y la generación de divisas que va a producir Vaca Muerta van a dar vuelta los problemas macroeconómicos que tenemos en la Argentina”.

El combo ganador

Argentina cuenta con recursos eólicos de clase mundial en Patagonia, potencial fotovoltaico en el Norte, tres centrales nucleares operativas, un reactor modular en desarrollo y reservas de uranio, litio y cobre.

“Siemens Energy consume el 1 % de la producción global de cobre. Va a pasar a ser un metal precioso en los próximos años”, advirtió el CEO, subrayando la ventaja estratégica del país en la electrificación global.

A pesar del optimismo general, el CEO levantó una bandera de alerta: “No hay transición energética sin transmisión”, enfatizó. Aunque la matriz argentina es sólida —el 50 % de la generación es con gas, lo que otorga estabilidad frente a la intermitencia renovable—, la red opera al límite, especialmente en el AMBA.

“Faltan obras para hacerla segura y eliminar cuellos de botella”, explicó. “Si el país quiere crecer, no pueden volver a pasar cosas como los cortes masivos por uso de aire acondicionado”.

image Vaca Muerta ya exporta y pronto electrificará sus propios pozos con gas neuquino. Foto: NA

Integración regional, la clave

El directivo abogó por una interconexión sudamericana similar a la europea. “Cuando Brasil tenga exceso de hidroeléctrica por lluvias nos enviaría energía; cuando tenga sequía, nosotros le enviaríamos gas, solar o eólica. Tendríamos redes más seguras, más resilientes y energía más barata”.

En este punto, Monteverde se refirio a uno de los proyectos estrella que Siemens Energy impulsa: La electrificación total de las perforaciones. Hoy los pozos funcionan con motores diésel de autogeneración: contaminantes, caros y logísticamente complejos.

La propuesta: instalar ciclos combinados centralizados que tomen gas directamente del pozo vecino y distribuyan electricidad mediante un mallado local. Resultado: menores emisiones, cero transporte de combustible, mayor eficiencia y rutas menos desgastadas.

El gran obstáculo

Monteverde señaló que la transición hacia un esquema de contratos privados (en lugar de Cammesa como comprador único) genera dudas entre los inversores.

“Hoy le vendés a Cammesa, que con todos los vaivenes paga. Pasar a venderle a empresas provinciales con problemas fiscales hace que los inversores duden si recuperar la inversión millonaria de largo plazo”, explicó.