El nuevo hito de Pluspetrol en Vaca Muerta: alcanzó los 20 mil barriles diarios en Bajo del Choique-La Invernada

Pluspetrol logró un nuevo hito operativo en Vaca Muerta al alcanzar los 20.000 barriles diarios de producción de petróleo (bbld) en el bloque Bajo del Choique–La Invernada , uno de los principales activos incluidos en el paquete que adquirió a ExxonMobil a fines de 2024. Se trata del primer gran salto productivo previsto tras la operación y representa una cuadruplicación del volumen con el que recibió el área.

Desde la compañía destacaron la relevancia del objetivo cumplido antes de lo previsto y expresaron: "Estamos muy orgullosos de este gran logro y de nuestro equipo, con el que estamos seguros vamos a continuar obteniendo los objetivos que nos propongamos. Agradecemos a todas las áreas involucradas por el esfuerzo, el profesionalismo y la actitud de todos los días".

Embed

El despegue de Pluspetrol tras la salida de ExxonMobil

El avance de Pluspetrol se inscribe en el mayor reacomodamiento patrimonial que atravesó Vaca Muerta entre noviembre de 2024 y noviembre de 2025. La decisión de ExxonMobil de desprenderse de la mayor parte de sus activos en Argentina actuó como punto de partida de una cadena de operaciones que modificó el mapa de operadores en la cuenca.

En octubre de 2024, la petrolera estadounidense anunció su salida. Dos meses después, Pluspetrol cerró la compra de un paquete estratégico que incluyó las áreas Bajo del Choique–La Invernada, Los Toldos I Sur, Los Toldos II Oeste y Pampa de las Yeguas, además de una participación en el segmento midstream, con presencia en Oldelval. Ese movimiento posicionó a la compañía como uno de los nuevos jugadores de peso en el shale neuquino.

Los hitos productivos en Bajo del Choique

El crecimiento del bloque se aceleró de forma sostenida durante el último año. En septiembre pasado, Pluspetrol informó que triplicó la producción de Bajo del Choique en menos de doce meses, al alcanzar un récord de 15.064 barriles diarios, frente a los niveles registrados en diciembre del año anterior.

La empresa trazó un plan de desarrollo clave para el área. “La estrategia de la compañía apunta a un desarrollo escalonado de las facilidades, con el objetivo de sostener el crecimiento de la producción y alcanzar 60.000 barriles diarios en 2027. En cuanto al gas, ya hemos superado la producción de 1 millón de m³ diarios, estimando duplicarla para 2026 y que alcanzará los 5,5 millones de m³ diarios en 2027”, indicaron desde la firma por ese entonces.

Embed Pluspetrol triplicó la producción de Bajo del Choique en menos de un año pic.twitter.com/w7opnj7kgT — Pluspetrol Argentina (@PluspetrolARG) September 11, 2025

En noviembre, el proyecto sumó otro avance clave con la puesta en producción del primer PAD de tres pozos horizontales, cada uno con ramas laterales de 3.400 metros. El desarrollo incorporó soluciones técnicas innovadoras en perforación y completación que permitieron obtener producción temprana.

El crudo inicial se procesa en la Planta Modularizada de Producción Temprana (TPF), que se construyó en un plazo de siete meses. Según explicaron desde la firma mediante las redes sociales, “este avance no solo incrementa la producción del campo, sino que también refuerza la confianza en el desarrollo del activo, aportando aprendizajes clave para optimizar las próximas etapas del plan de desarrollo”.