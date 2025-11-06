Pluspetrol potencia Vaca Muerta: primer PAD en Bajo del Choique y récord operativo en La Calera

Pluspetrol avanza con fuerza en Vaca Muerta . Esta semana, la compañía alcanzó un hito clave en Bajo del Choique , el bloque adquirido a ExxonMobil a fines de 2024, al poner en producción su primer PAD de tres pozos horizontales , cada uno con ramas laterales de 3.400 metros. Según informó la empresa, el desarrollo incorporó soluciones técnicas innovadoras tanto en perforación como en completación que permitieron obtener producción temprana.

El volumen inicial del PAD se procesa en la Planta Modularizada de Producción Temprana (TPF) , construida en siete meses, lo que constituye otro logro operativo en el bloque ubicado en la provincia de Neuquén.

"Este avance no solo incrementa la producción del campo, sino que también refuerza la confianza en el desarrollo del activo, aportando aprendizajes clave para optimizar las próximas etapas del plan de desarrollo", detalló la compañía a través de sus redes sociales.

Récord de perforación en La Calera

En paralelo, Pluspetrol marcó un nuevo récord en La Calera, donde trabaja junto a Baker Hughes. El último pozo completado registró una profundidad total de 6.179 metros en alrededor de 15 días, lo que implicó una reducción del 34% en los tiempos de perforación respecto del plan inicial y un ahorro de casi siete días a comparación de lo presupuestado.

"Este logro establece un nuevo récord para Pluspetrol y demuestra lo que es posible alcanzar cuando dos líderes de la industria unen su visión y experiencia. Estamos orgullosos de lo que conseguimos juntos y listos para seguir superando límites y marcando nuevos récords en Vaca Muerta", señalaron desde la firma.

Objetivo: 100 mil barriles diarios en 2027

El crecimiento en ambos bloques se inscribe en la hoja de ruta estratégica que la firma trazó para los próximos dos años. Pluspetrol apunta a alcanzar los 100 mil barriles diarios en 2027. Así lo afirmó Julián Escuder, Country Manager de la firma, en su participación durante la AOG 2025, realizada en septiembre en Buenos Aires: “Estamos rompiendo récords de producción en ambos bloques y la meta es clara: alcanzar los 100 mil barriles diarios en apenas dos años”.

En Bajo del Choique, la compañía prevé cerrar 2025 con alrededor de 20 mil barriles diarios, con la mira puesta en escalar hasta 60 mil barriles hacia 2027 mediante un plan de inversión de gran magnitud.

En el caso de La Calera, un yacimiento con presencia combinada de petróleo y gas condensado, Pluspetrol ya tiene en marcha una ampliación que duplicará la producción de condensados, siguiendo una estrategia de desarrollos modulares que puedan escalar de manera progresiva. “Es un activo en el que no terminás de saber si es más de petróleo o de gas. Nos tomamos nuestro tiempo para desarrollarlo, y fue la decisión correcta”, dijo Escuder.

La apuesta de Pluspetrol

Asimismo, el ejecutivo comparó el avance actual de la compañía en Vaca Muerta con lo que significó el proyecto Camisea en Perú hace dos décadas: “Camisea fue un cambio radical para nosotros, nos permitió cambiar de liga. Hoy tenemos un desafío similar con estos activos, y confiamos en que será el próximo salto para Pluspetrol”.