Empresas de EEUU apuestan por Vaca Muerta: Inversiones que aceleran el potencial de Neuquén

Gobernador Figueroa en reunión con ejecutivos de Brigham Exploration, forjando alianzas para Vaca Muerta. Foto: gobierno de Neuquén

Neuquén lidera iniciativas para atraer inversiones extranjeras a Vaca Muerta . En este contexto, esta semana una reunión clave el gobernador Rolando Figueroa encabezó encuentros con referentes de la empresa norteamericana Brigham Exploration y la Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina (AmCham). "Neuquén necesita socios estratégicos para desarrollar todo su potencial”, aseguró el funcionario.

Figueroa se reunió primero con el presidente ejecutivo de Brigham Exploration, Bud Brigham; junto al vicepresidente de Desarrollo Corporativo y Exploración, Dav McDavid ; el director general, Michael Voss ; y el vicepresidente ejecutivo de Ingeniería y Operaciones, Stacy Shivers .

Los ejecutivos de la empresa estadounidense, con experiencia en Texas y Nuevo México, manifestaron su interés en adquirir participaciones en tierras neuquinas. “Desde hace años mantenemos intercambio permanente con empresas en Houston para compartir experiencias y promover oportunidades”, comentó el gobernador y agregó que estas alianzas impulsan desarrollo y crecimiento en la provincia.

image Plataforma de perforación en el desierto, emblemática de operaciones en la Cuenca Pérmica.

Brigham Exploration, fundada en 2017, es una compañía enfocada en adquisiciones y gestión de intereses no operados en la Cuenca Pérmica, un hotspot de shale en Texas y Nuevo México. Brigham Exploration adquiere participaciones diversificadas en pozos de alto rendimiento, priorizando operadores líderes, estrategia que permite diversificación sin costos directos de operación.

Recientemente, Brigham ha manifestado su interés en expansión internacional y el encuentro con autoridades de Neuquén es un ejemplo. Esta movida busca transferir tecnología y conocimiento para desarrollar gas natural licuado (GNL).

image Reuniones que buscan potencial el desarrollo de Vaca Muerta. Foto: gobierno de Neuquén

Posicionamiento internacional de Neuquén

Figueroa impulsa el rol de Neuquén como polo energético. Recientemente, en giras por Estados Unidos, presentó ventajas competitivas de Vaca Muerta en Nueva York y Washington. Reuniones incluyeron empresarios, bancos, organismos como el Banco Mundial y el BID, y funcionarios locales.

La gira de mediados de año fortalece vínculos para producción de gas natural licuado (GNL). “Neuquén necesita socios estratégicos para desarrollar su potencial”, afirmó, al tiempo que reconoció que años de promoción rinden frutos, pero exige colaboración sectorial.

image Delegación de AmCham visita yacimientos neuquinos, impulsando cooperación energética bilateral.Foto: gobierno de Neuquén

Colaboración con AmCham y IAPG

Posteriormente, Figueroa se reunió con referentes de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham) y el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG). Discutieron agenda provincial con ambos organismos.

La delegación, integrada por actores públicos y privados estadounidenses, agenda reuniones institucionales y visitas a yacimientos de YPF, Shell y PAE. Figueroa destaca impulso a inversión y cooperación bilateral, junto a transferencia de tecnología, como pilares para consolidar desarrollo energético.

Participaron el ministro de Energía y Recursos Naturales, Gustavo Medele; la secretaria de Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves; el CEO de AmCham, Alejandro Díaz; la directora de Asuntos Gubernamentales de AmCham, Marina Senestro; y la gerente de relaciones institucionales del IAPG, Martín Kaindl.

Estas reuniones marcan un hito en la expansión de Vaca Muerta. Brigham Exploration busca expandirse, mientras AmCham facilita puentes comerciales. Figueroa resaltó que “para concretar objetivos, todos los sectores deben participar”.