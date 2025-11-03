Confirmado: en octubre se habría llegado al récord histórico mensual de producción de petróleo

Luego de más de 27 años, Argentina habría cruzado la marca histórica de producción de petróleo en un mes. Los datos publicados por la consultora Economía & Energía del mes de septiembre marcan un promedio diario de 849.000 barriles y una tendencia que se repetiría en octubre.

Hasta ahora, el récord correspondía a mayo de 1998 con casi 853.000 barriles diarios, es decir, sólo 4.000 barriles más que este último registro. No obstante, el ritmo de crecimiento que está demostrando el sector hace que sea prácticamente un hecho que ya se habría cruzado esa marca.

En septiembre el avance interanual fue del 13,6% y del 2,16% contra agosto, de acuerdo a los números publicados por la consultora que dirige Nicolás Arceo. Una inercia difícil de frenar.

En concreto, para lograr el nuevo récord, se necesitaría una suba intermensual de apenas el 0,5% y, al ser cuatro veces más bajo del incremento de septiembre, en el sector todos lo dan por descontado.

Vaca Muerta, motor de la producción

Lógicamente, el motor de todo esto fue y sigue siendo Vaca Muerta. Este último mes, la producción no convencional se disparó un sorprendente 30,2%, un nivel solo comparable con los mejores momentos de la formación después de la pandemia.

La Amarga Chica Vaca Muerta Vista shale petróleo no convencional Argentina a un paso de romper un récord histórico de producción de petróleo.

Panorama del gas

Por el lado del gas, el panorama luce más complejo. No sólo por la llegada de la primavera que redujo la demanda y, en consecuencia, la producción en un 11,4%, sino que a comparación de septiembre del año pasado también se ve una caída del 5,8%.

Curiosamente, la baja también afectó al no convencional, que bajó un 7,4%, casi el doble de la caída del convencional (3%). De todas formas, en el acumulado de los primeros nueve meses del año, la tendencia es más que positiva.

Con un promedio de 146,5 MMm3/d, la producción se encuentra un 3,1% por encima de las marcas del 2024 y hasta por arriba del promedio anual de 2004, año récord en el segmento gasífero con casi 143 MMm3/d.

La cuestión es que, al llegar los meses más cálidos, será difícil sostener ese promedio y, muy probablemente, la cuenta de todo el 2025 termine con un promedio que no alcance para romper la marca de hace 21 años.