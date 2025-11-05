Espacio Unlock llega a Neuquén con un debate clave sobre el futuro de Vaca Muerta

Espacio Unlock llega a Neuquén: el debate sobre el futuro de Vaca Muerta

El desarrollo energético argentino atraviesa un momento decisivo y todas las miradas están puestas en Vaca Muerta . En ese contexto, LMNeuquén , en alianza con EconoJournal, organiza una nueva edición de Espacio Unlock , un encuentro exclusivo para los actores de la industria del Oil & Gas, donde especialistas del sector debatirán sobre los escenarios posibles para los próximos años.

El evento tendrá lugar el martes 11 de noviembre , en el Polo Científico Tecnológico de la ciudad de Neuquén (Raúl Soldi 350), entre las 10 y las 13 , y abrirá un espacio único para el sector de los hidrocarburos en pleno momento de definiciones.

Expertos analizarán los desafíos de la industria del Oil & Gas

Con el apoyo de la Federación de Cámaras del Sector Energético de Neuquén (FECENE) y del Clúster Vaca Muerta, esta nueva edición de Espacio Unlock contará con la participación de Nicolás Arceo, director de la consultora Economía y Energía; Sabina Trossero, socia de Trossero & Co.; y Nicolás Gandini, director de EconoJournal.

A partir del nuevo escenario político, los especialistas pondrán el foco en qué puede ocurrir en la cuenca neuquina tras las elecciones y en cómo se proyecta la actividad petrolera hacia 2026, un período en el que la industria espera consolidar su crecimiento y expandir su perfil exportador.

Cómo participar de Espacio Unlock en Neuquén

La entrada al evento es con cupos limitados. Las personas interesadas pueden inscribirse completando el siguiente formulario: https://espaciounlock.svant.us/