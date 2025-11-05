Espacio Unlock llega a Neuquén con un debate clave sobre el futuro de Vaca Muerta
LMNeuquén y EconoJournal organizan una nueva edición del evento que reunirá a especialistas del sector para analizar los posibles escenarios del sector energético.
El desarrollo energético argentino atraviesa un momento decisivo y todas las miradas están puestas en Vaca Muerta. En ese contexto, LMNeuquén, en alianza con EconoJournal, organiza una nueva edición de Espacio Unlock, un encuentro exclusivo para los actores de la industria del Oil & Gas, donde especialistas del sector debatirán sobre los escenarios posibles para los próximos años.
El evento tendrá lugar el martes 11 de noviembre, en el Polo Científico Tecnológico de la ciudad de Neuquén (Raúl Soldi 350), entre las 10 y las 13, y abrirá un espacio único para el sector de los hidrocarburos en pleno momento de definiciones.
Expertos analizarán los desafíos de la industria del Oil & Gas
Con el apoyo de la Federación de Cámaras del Sector Energético de Neuquén (FECENE) y del Clúster Vaca Muerta, esta nueva edición de Espacio Unlock contará con la participación de Nicolás Arceo, director de la consultora Economía y Energía; Sabina Trossero, socia de Trossero & Co.; y Nicolás Gandini, director de EconoJournal.
A partir del nuevo escenario político, los especialistas pondrán el foco en qué puede ocurrir en la cuenca neuquina tras las elecciones y en cómo se proyecta la actividad petrolera hacia 2026, un período en el que la industria espera consolidar su crecimiento y expandir su perfil exportador.
Cómo participar de Espacio Unlock en Neuquén
La entrada al evento es con cupos limitados. Las personas interesadas pueden inscribirse completando el siguiente formulario: https://espaciounlock.svant.us/
