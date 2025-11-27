Antes de fin de año se licitará una obra vial estratégica para Vaca Muerta

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa , encabezó este jueves en Buenos Aires una nueva reunión de la Mesa de Competitividad de Vaca Muerta . El objetivo del encuentro, según destacó el mandatario, fue “ planificar las cosas que se vienen y ajustar las que nos quedan para trabajar con la industria”.

“Lo medular de esta reunión es establecer un método de cómo vamos a fondear y hacer la infraestructura” para evitar futuros “cuellos de botella”, agregó.

Señaló que la provincia no busca protagonismo en la concreción de las obras. “Lo que queremos es que se ejecuten”, expresó y destacó que deben realizarse siempre con controles ambientales y de viabilidad.

“Todos estamos haciendo algo para que esto sea exitoso”, aseguró Figueroa durante el encuentro, del que también participaron representantes de empresas que operan en Vaca Muerta, del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, empresarios neuquinos y miembros del gabinete provincial.



Acelerar los tiempos

Recordó que la industria encargó un estudio al Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG) y pidió acelerar tiempos. Propuso que, con ese estudio, se definan “las obras fundamentales, cuantificadas y priorizadas”. Anticiparon una nueva reunión hacia fines de enero con los resultados del estudio. Lo central, dijo, es “coordinar la inversión en infraestructura para que todo el proyecto sea más exitoso”.

El gobernador destacó que “hay luchas que ya no tenemos que tener entre nosotros. Me parece que tenemos que acordar y mirar para adelante”, subrayando que el Compre Neuquino es una política irrenunciable. Señaló que “nos vamos a poner cada vez más firmes, porque en otras cuencas se están cerrando” y reafirmó: “Voy a cuidar al empresario neuquino por sobre todas las cosas. Son los que estuvieron cuando estábamos mal y los que generan trabajo para los neuquinos”.

Insistió en que “tenemos que colaborar todos para ser eficientes” y remarcó que el objetivo es sostener la competitividad sin subir cargas. “No queremos cobrar más, no queremos incrementar impuestos ni poner tasas nuevas, pero para eso tenemos que ser competitivos y no traer gente de afuera”, expresó.

Agradeció el aporte de las empresas al plan provincial de becas Gregorio Álvarez y destacó el impacto que este programa educativo genera en la sustentabilidad social.

Desarrollo vial y otras obras relevantes

Respecto de la infraestructura estratégica para Vaca Muerta, informó avances del by-pass de Añelo, a cargo de la Provincia, y comentó que “estamos terminando los 22 kilómetros y en febrero se va a estar licitando la otra parte”.

Durante la reunión se adelantó que antes de fin de año se licitará la obra de pavimentación que estará a cargo de las empresas, que el 31 de enero se estarían abriendo los sobres y que el objetivo es comenzar durante los primeros días de marzo con la obra.

Las empresas que forman parte del proyecto son YPF SA, Pampa Energía SA, Vista Energy Argentina SAU, Tecpetrol SA, Pluspetrol SA, Chevron Argentina SA, Pan American Energy SL, Phoenix, Shell Argentina SA y Total Austral SA, que suscribieron el acuerdo para llevar a cabo la obra vial a lo largo de 51 kilómetros.

El futuro de Vaca Muerta

Proyectando el horizonte 2030, enumeró obras clave para la región que ya se encuentran en marcha como las EPET de San Patricio del Chañar y Añelo; el hospital de Rincón de los Sauces ya finalizado; los 110 kilómetros de la ruta 7; la repavimentación de la ruta 5; y la pavimentación y repavimentación de la ruta 6. “La provincia está ejecutando solo en Vaca Muerta 800 millones de dólares para sostener la sustentabilidad social”, remarcó el gobernador.

También estuvieron los ministros Jefe de Gabinete, Juan Luis Ousset; de Economía, Producción e Industria, Guillermo Koenig y de Energía, Gustavo Medele; el secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, Marcelo Rucci; y el titular de Acipan, Daniel González, entre otros.