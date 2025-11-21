Neuquén adjudicó la duplicación de la Ruta 67, una obra clave para la conexión con Vaca Muerta

Avanza la ampliación de la Ruta 67, el corredor que aliviará el tránsito hacia Vaca Muerta (Foto: Gobierno de Neuquén)

El Gobierno de Neuquén adjudicó la duplicación de la calzada de la Ruta Provincial 67 , una obra considerada estratégica para mejorar la conectividad entre la zona de Confluencia y Vaca Muerta . El proyecto se incorpora al conjunto de frentes viales que avanzan en distintos puntos del territorio neuquino.

La Unidad Provincial de Enlace y Ejecución de Proyectos con Financiamiento Externo (Upefe) informó que la obra fue adjudicada a una unión transitoria de empresas conformada por Pose S.A. y Coarco S.A. La inversión prevista asciende a $24.772.618.517,06.

En el acto de apertura de sobres, realizado en julio, se habían presentado 14 ofertas en total.

Una obra clave para el corredor petrolero

El tramo a duplicar comprende 19 kilómetros y se desarrolla a la par de la traza actual, desde el empalme con la Autovía Norte hasta la intersección con la ruta provincial 51. Según el proyecto, las tareas se extenderán durante 24 meses y no estarán condicionadas por la veda climática, debido a la ubicación del corredor. Si los plazos se cumplen, el asfalto debería estar finalizado hacia fines de 2027.

El llamado a licitación se publicó a fines de mayo. En ese contexto, el gobernador Rolando Figueroa había remarcado: “Se trata de una obra clave para agilizar el tránsito en el sector petrolero, conectando la capital con el corazón de Vaca Muerta, y al mismo tiempo aliviar la circulación sobre la Ruta 7, en el tramo entre Neuquén, Centenario y Vista Alegre”.

También, el mandatario señaló que se están dando “pasos concretos para avanzar en obras fundamentales que mejoren la seguridad vial y reduzcan los tiempos de viaje”.

md (5) Duplicación de la Ruta 67: la obra clave que reconfigura el tránsito petrolero. (Foto: Gobierno de Neuquén)

La Ruta 67 se concibió para aliviar la carga vehicular, especialmente el tránsito pesado, de la Ruta Provincial 7. Sin embargo, el crecimiento de la actividad hidrocarburífera y la expansión urbana en torno a la capital neuquina incrementaron la circulación por el corredor, lo que llevó al gobierno provincial a avanzar en su duplicación.

Desde el Ejecutivo explicaron que “duplicar la calzada en la ruta petrolera contribuirá a mejorar tanto la circulación como la seguridad en una de las zonas de mayor siniestralidad en la provincia, favoreciendo a la población en general. Además, la actividad industrial verá reducidos los costos asociados a la espera que, en horas pico, implican grandes pérdidas”.

"Neuquén tiene una ventana de tiempo para aprovechar los recursos del subsuelo y para hacerlo de modo más eficiente, el gobierno provincial y el sector privado han acordado la necesidad de invertir en obras de infraestructura que mejoren la conectividad", agregaron.

Obras viales en marcha para Vaca Muerta

La duplicación de la Ruta 67 se suma a otros proyectos en cartera. Entre ellos, el by pass de Añelo, que permitirá desviar el tránsito pesado fuera del área urbana; la pavimentación de la Ruta Provincial 7 por Cortaderas hasta su empalme con la Ruta Nacional 40; y la repavimentación de la Ruta Provincial 6 entre Rincón de los Sauces y Crucero Catriel, obra iniciada recientemente.

Pavimentación rutas Vaca Muerta shale.jpg Nuevo bypass en Añelo: cómo la inversión en infraestructura beneficiará a Vaca Muerta.

Además, está previsto el inicio de la circunvalación petrolera: un trazado de 51 kilómetros que integra la Ruta 8, el camino de la Tortuga y la Ruta 17, hasta conectar con el by pass que se construye en torno a Añelo.