Instituto Vaca Muerta: Pampa Energía se incorpora como socio estratégico

El acuerdo entre Pampa Energía e YPF asegura una currícula técnica alineada con los estándares de la industria actual.

La consolidación de Vaca Muerta como el motor energético de Argentina no depende únicamente de la inversión en infraestructura o de la tecnología de perforación; el factor crítico reside en la disponibilidad de talento técnico especializado . En este contexto, el Instituto Vaca Muerta (IVM) fortalece su estructura institucional con la incorporación de Pampa Energía como socio estratégica. Se trata deun movimiento que cierra filas entre las principales operadoras del país para garantizar la excelencia operativa en la formación de cuadros técnicos.

La formalización de este acuerdo contó con la presencia de Gustavo Mariani (CEO de Pampa Energía), Horacio Marín (Presidente y CEO de YPF) y Lisandro Deleonardis (Presidente del IVM). Esta alianza ocurre en un momento de máxima demanda, donde la eficiencia en el shale requiere trabajadores con competencias específicas en entornos no convencionales.

Un ecosistema de formación alineado a la industria

El IVM no funciona como una institución académica tradicional, sino como un centro de entrenamiento de alto rendimiento. Su enfoque disruptivo combina la teoría con la práctica intensiva en escenarios reales.

“La incorporación de Pampa Energía al Instituto Vaca Muerta confirma que construimos, entre todas las empresas de la industria, el proyecto educativo más importante para el futuro energético del país. Aseguramos una formación alineada con las necesidades reales de la operación no convencional y aportamos al desarrollo de Vaca Muerta”, comentó Marín a través de un comunicado.

image La sede del IVM en el Polo Tecnológico neuquino centraliza la formación de la próxima generación de técnicos de campo.

La infraestructura del instituto, ubicada en el Polo Tecnológico de Neuquén, destaca por su nivel técnico. El centro cuenta con: Simuladores de última generación: Herramientas interactivas para procesos de perforación, fractura hidráulica (fracking) y wireline; laboratorios de especialidad: Espacios dedicados a la automatización, química aplicada y mantenimiento electromecánico; y tableros de control: Equipamiento con tecnología PLC para el manejo de procesos industriales complejos.

El "pozo escuela": El diferencial estratégico

Uno de los pilares que atrajo el interés de Pampa Energía es el pozo escuela situado en Río Neuquén. Este activo permite que los estudiantes ejecuten maniobras críticas y prácticas reales en un entorno controlado pero bajo condiciones de operación efectiva.

Para Gustavo Mariani, la decisión de sumarse responde a una necesidad lógica del mercado: “Para consolidar el crecimiento de Vaca Muerta resulta imprescindible fortalecer las instancias de formación técnica y profesional. Sumarnos al Instituto constituye una manera concreta de aportar al desarrollo del talento técnico que el sector necesita para seguir creciendo”.

Cifras de un impacto masivo

La demanda de capacitación en la cuenca neuquina supera todas las previsiones iniciales. En su primera convocatoria, el IVM registró un récord de 13.000 inscritos, evidenciando la enorme expectativa que genera el sector hidrocarburífero en la fuerza laboral argentina.

El plan de expansión del instituto proyecta la capacitación de entre 2.000 y 3.000 personas por año. Los programas cubren el espectro completo del upstream y midstream:

Perforación y Fractura: El núcleo de la actividad no convencional.

El núcleo de la actividad no convencional. Producción y Tratamiento: Optimización de la extracción de crudo y gas.

Optimización de la extracción de crudo y gas. Mantenimiento: Clave para la continuidad operativa y la reducción de costos por paradas no programadas.

Una coalición industrial sin precedentes

El IVM aglutina hoy a los principales jugadores del mapa energético. Pampa Energía se suma a una lista de socios de peso que incluye a operadoras como YPF, TotalEnergies, Vista Energy, Chevron, Pluspetrol, Shell Argentina y CGC.

Asimismo, el soporte de las empresas de servicios (como Halliburton, DLS Archer, Calfrac y PECOM, entre otras) garantiza que los contenidos curriculares posean actualización técnica constante, asegurando que el egresado domine las herramientas que encontrará en el campo desde su primer día de trabajo. La inauguración oficial del instituto está programada para el 16 de marzo, marcando un hito en la soberanía técnica de la industria energética nacional.