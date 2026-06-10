El parque eólico La Flecha completó el montaje de sus 56 aerogeneradores

El parque eólico La Flecha , ubicado a 45 kilómetros de Puerto Madryn , alcanzó un nuevo hito con la instalación del último de los 56 aerogeneradores previstos para el proyecto que desarrolla Aluar en Chubut. Con una potencia instalada de 336 MW , la iniciativa se consolida como el mayor parque eólico construido en una única etapa en la Argentina.

La finalización de esta fase marca un paso clave para el emprendimiento, que ahora ingresa en la etapa de pruebas y puesta en marcha de los equipos con vistas al inicio de la operación comercial previsto para octubre de este año.

Según las estimaciones difundidas por las empresas involucradas en el proyecto, la generación del complejo eólico permitirá reemplazar alrededor de 1,3 millones de metros cúbicos de gas natural por día, volumen equivalente al consumo de unos 260.000 hogares. Además, se calcula que evitará la emisión de aproximadamente 580.000 toneladas de dióxido de carbono por año.

Así avanza el parque eólico La Flecha

Desde Goldwind remarcaron la magnitud del proyecto y el cumplimiento de los objetivos previstos para la etapa de construcción. "Con planificación y determinación, los resultados están a la vista. Estamos fortaleciendo la matriz energética argentina, reduciendo emisiones y liderando la transición hacia un futuro más renovable", afirmó Jesús Caraballo, Project Manager de la firma encargada de montar los equipos.

Por su parte, Belén Loguzzo, Environmental Supervisor de la compañía, destacó el trabajo realizado en materia de seguridad y gestión ambiental durante la ejecución del proyecto. "Desde el inicio establecimos medidas de prevención, detección de desvíos y oportunidades de mejora. La capacitación al personal en estos puntos fue constante", señaló.

Desde Aluar también resaltaron la relevancia estratégica de la nueva capacidad de generación renovable. "La puesta en marcha de los aerogeneradores, que suman 336 MW eólicos, es un hito de infraestructura y es el cumplimiento de una decisión estratégica que amplía nuestra matriz de operación energética", indicó Rodrigo Gaslera, jefe de Distribución y Conversión de Energía de la empresa.

Cómo se desarrolló el proyecto

El parque eólico La Flecha comenzó a gestarse a fines de 2023, cuando Aluar acordó con Goldwind el suministro de 52 aerogeneradores modelo GW165 de 6 MW de potencia unitaria, equipados con tecnología de accionamiento directo mediante imanes permanentes.

Posteriormente, durante 2024, el proyecto incorporó cuatro equipos adicionales, lo que elevó la capacidad prevista desde los 312 MW originales hasta los 336 MW actuales.

La construcción requirió una importante operación logística que incluyó el arribo de seis buques con componentes provenientes de China y el traslado de equipos a lo largo de más de 1.400 kilómetros hasta el sitio de emplazamiento del parque. La movilización contempló piezas de gran porte, entre ellas componentes de hasta 127.000 kilogramos y aspas de aproximadamente 82 metros de largo.

1738929257WhatsApp Image 2025-02-06 at 4.48.08 PM Los componentes eólicos para el parque La Flecha. (Imagen: Gob. Chubut)

El montaje del último aerogenerador GW165 permitió completar una de las etapas más relevantes de la obra, que según las empresas involucradas finalizó antes de los plazos inicialmente previstos.