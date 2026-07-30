Proyecto GNL: YPF construirá una mega planta de USD 2.100 millones en Vaca Muerta

TGN solicitó la prórroga de la licencia de transporte de gas y argumentó que será vital para que el shale gas abastezca a la región.

El gobierno de Neuquén convocó formalmente a la audiencia pública para debatir el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de la Planta Integrada de Tratamiento de Gas Natural (IGTP) presentado por YPF . Esta megaobra conforma el eslabón fundamental del proyecto Argentina LNG dentro de la cuenca neuquina. La Secretaría de Ambiente y Recursos Naturales fijó el encuentro para el jueves 10 de septiembre de 2026 a las 11:00 horas, en el Salón del Hotel Antú Malal de Plaza Huincul.

Se desembolsarán unos 2.100 millones de dólares en concepto de bienes de capital (CAPEX) para erigir este complejo. La planta acondicionará el gas no convencional extraído de Vaca Muerta para que cumpla con las especificaciones físico-químicas de exportación, previo a su transporte hacia las unidades flotantes de licuefacción (FLNG) en Río Negro .

Una megaobra en Meseta Buena Esperanza

El desarrollo abarca un área de concesión vital: Meseta Buena Esperanza I y II, en cercanías a Plaza Huincul. Los documentos del EIA revelan que el predio a permisar alcanza las 525 hectáreas totales. Allí, la infraestructura de procesamiento ocupará casi 55 hectáreas físicas, a las que se sumarán otras 15 hectáreas para el perímetro de antorchas. La planificación destina además 120 hectáreas para las facilidades constructivas temporales (TCF), un área clave para albergar los campamentos y obradores de los miles de operarios.

Los ingenieros del proyecto dividieron la instalación operativa en dos grandes bloques concéntricos para garantizar la seguridad industrial y facilitar ampliaciones futuras. El primer bloque concentra la recepción del gas crudo y el sistema de desalado de condensados. El segundo bloque agrupa las columnas de deshidratación con trietilenglicol (TEG) y la red de servicios auxiliares.

El diseño conceptual obedece a la política estricta de "quema cero". YPF instalará unidades de recuperación de vapores de última generación para reintegrar los gases al proceso y evitar emisiones rutinarias a la atmósfera. El sistema de antorchas operará únicamente frente a emergencias operativas o durante los arranques de planta tras una parada de mantenimiento.

Techint perdió la licitación de la construcción del gasoducto del Argentina LNG a manos de Pumpco, Bonatti y Contreras Hermanos.

Acueducto y captación en el río Neuquén

El funcionamiento ininterrumpido del complejo demanda un recurso crítico: el agua dulce. La compañía construirá un sistema de captación sobre la margen Sur del río Neuquén. Esta obra tomará el caudal exacto para cubrir el uso industrial primario, el consumo del campamento sanitario y el anillo de protección contra incendios.

Una cañería de resina epoxi reforzada con fibra de vidrio (ERFV) de 20 pulgadas de diámetro y casi 16 kilómetros de extensión transportará el fluido desde el río hasta la meseta alta. A mitad de trayecto, la operadora levantará una Instalación de Separación de Corrientes (ISC). Este pulmón intermedio derivará una fracción del agua hacia los sets de fractura de los pozos petroleros periféricos, y empujará el volumen restante hacia la planta principal.

Cronograma y reglas del debate

El cronograma oficial marca el inicio de los trabajos preparatorios de terreno para el último trimestre de 2026. La curva de empleo proyecta un salto exponencial hacia 2028: más de 4.500 trabajadores intervendrán en el momento pico del montaje estructural. Si los plazos acompañan, la operación comercial de la primera fase de la IGTP arrancará a fines de 2029.

El procedimiento ambiental impone reglas claras para la cita del 10 de septiembre. Profesionales con poder de decisión de YPF asistirán obligatoriamente para fundamentar el diseño técnico y responder inquietudes. Las ponencias ciudadanas carecen de carácter vinculante, pero la Provincia labrará un acta detallada para integrarla al expediente final.

Avances en la producción de gas

Como adelantó Más E, a su vez YPF tramita la licencia ambiental para el plan piloto Meseta Buena Esperanza, uno de los 5 bloques de Vaca Muerta que alimentará de gas a la planta. La operadora avanza con la burocracia de permisos regulatorios, mientras el consorcio busca financiamiento internacional para la megainversión exportadora.

La Secretaría de Ambiente y Recursos Naturales de la Provincia del Neuquén, comunicó que en el Expte. N° EX-2026-02274254- -NEU-SARN#MTUR se tramita la Licencia Ambiental del Proyecto: “Informe Ambiental Proyecto LNG_LOC-MBE-004, 038, 105 e Instalaciones Asociadas”, propuesto por YPF en el Área de Concesión Meseta Buena Esperanza.

El proyecto en estudio consiste en la construcción de 3 locaciones y sus caminos de acceso, la perforación y terminación de 12 pozos, el tendido de 5 ductos con trampas, la construcción de 2 instalaciones concentradas, y su operación, mantenimiento y abandono.