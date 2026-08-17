Brasil: Petrobras encontró hidrocarburos frente a Amapá y avanza sobre una nueva frontera petrolera

El hallazgo de Petrobras se dio en aguas ultra profundas de la costa de Amapá (Imagen: Petrobras)

Petrobras dio un nuevo paso en la exploración del Margen Ecuatorial brasileño. La compañía informó que detectó hidrocarburos durante la perforación de un pozo exploratorio frente a la costa del estado de Amapá , en una de las áreas que el país considera estratégicas para ampliar sus recursos de petróleo y gas.

El hallazgo se produjo en el bloque FZA-M-59 , dentro de la cuenca sedimentaria de la Foz de Amazonas (desembocadura del Amazonas). El pozo, denominado Morpho (1-BRSA-1405-APS), se encuentra a unos 175 kilómetros de la costa y atraviesa una lámina de agua de 2.886 metros.

Por ahora, la compañía no dio a conocer una estimación de los recursos asociados al descubrimiento. La compañía continuará con la perforación y los estudios del área antes de determinar el tamaño y las características del acumulación de hidrocarburos.

Petrobras anunció un nuevo hallazgo hidrocarburífero. (Imagen: Petrobras)

“Nuestro optimismo respecto al margen ecuatorial brasileño se confirma. Este primer descubrimiento frente a la costa de Amapá es el resultado de la dedicación y competencia de Petrobras, comprometida con la reposición de reservas petroleras y la garantía de la seguridad energética del país”, dijo la presidenta de la firma, Magda Chambriard.

Un nuevo hallazgo en una zona clave para Brasil

Según informó la petrolera a través de un comunicado, la identificación de hidrocarburos se realizó mediante perfiles eléctricos y otros indicios registrados en las rocas durante la perforación. Se trata de una primera señal exploratoria y todavía resta avanzar con la evaluación del pozo para establecer si el descubrimiento puede convertirse en un recurso comercial.

Las operaciones seguirán en curso bajo los protocolos de seguridad establecidos por la compañía. Petrobras señaló que los trabajos se realizan con medidas destinadas a reducir los impactos sobre el ambiente y garantizar la seguridad de las personas involucradas.

El anuncio de Petrobras se dio a conocer el pasado viernes. (Imagen: Petrobras)

La zona del Margen Ecuatorial concentra buena parte de las expectativas exploratorias de Brasil. El área se extiende a lo largo de la costa norte del país y forma parte de la estrategia de la corporación para incorporar nuevos recursos en bloques de frontera, en un contexto en el que la petrolera busca sostener sus reservas y producción.

Petrobras busca sumar reservas de petróleo y gas

El bloque FZA-M-59 está bajo operación exclusiva de Petrobras, que posee el 100% de participación en el área. La compañía obtuvo los derechos sobre el bloque durante la 11ª Ronda de Licitaciones de la Agencia Nacional de Petróleo, Gas Natural y Biocombustibles (ANP), realizada en 2013 bajo el régimen de concesión.

Para Petrobras, la exploración de nuevas fronteras forma parte de una estrategia orientada a recomponer sus reservas de petróleo y gas y garantizar el abastecimiento energético brasileño durante la transición energética.

El hallazgo frente a Amapá llega mientras la compañía mantiene el foco sobre el Margen Ecuatorial, una región con alto potencial exploratorio pero que también genera un fuerte debate ambiental por su proximidad con el área amazónica. El resultado de las próximas etapas de perforación será clave para determinar si el descubrimiento puede transformarse en un nuevo proyecto productor para Brasil.