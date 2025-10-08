Petrobras y Pluspetrol exportaron gas de Vaca Muerta a Brasil

En Brasil, Petrobras y Pluspetrol realizaron su primera importación de gas natural no convencional producido en Vaca Muerta , marcando un nuevo hito en la integración energética regional. La operación se concretó el pasado viernes 3 de octubre y se enmarca en el acuerdo firmado entre ambas compañías y sus subsidiarias, Petrobras Operaciones S.A. (POSA) y Gas Bridge Comercializadora .

En esta primera experiencia, se transportaron 100 mil metros cúbicos de gas natural , "con el objetivo de probar la estructura comercial y operativa del envío", según informó la petrolera brasileña en un comunicado. El trayecto incluyó a los gasoductos que conectan Argentina con Bolivia, desde donde el gas llegó finalmente a Brasil.

De acuerdo al contrato firmado, Petrobras podrá importar hasta 2 millones de metros cúbicos de gas natural por día bajo la modalidad interruptible. La empresa adelantó que la continuidad de las importaciones dependerá de las oportunidades comerciales que surjan en el mercado.

Ductos Bolivia Gasoducto gas.jpg Petrobras y Pluspetrol concretan primer envío de gas de Vaca Muerta a Brasil

Aunque se trata del primer envío gestionado directamente por esta firma, el gas de la cuenca neuquina ya había llegado antes a la nación vecina. En abril, TotalEnergies realizó una operación similar, al abastecer a Matrix Energia en São Paulo.

Nueva etapa en la exportación de gas de Vaca Muerta

En Argentina, Petrobras opera a través de POSA, que posee un 33,6% de participación no operada en el yacimiento Río Neuquén, ubicado en las provincias de Río Neuquén y Río Negro. La producción de este yacimiento proviene principalmente de reservorios no convencionales de las formaciones Punta Rosada y Lajas, en Vaca Muerta.

"Esta primera operación representa un hito relevante para Petrobras, posible gracias a la integración de las infraestructuras, y permite la conexión de la producción propia de Petrobras en Argentina, a través de su subsidiaria POSA, con el mercado nacional", expresó la directora de Transición Energética y Sustentabilidad de Petrobras, Angélica Laureano.

Además, la ejecutiva agregó que "esta solución logística y comercial abre una nueva posibilidad para la importación de gas natural por parte de Brasil, reflejando el compromiso de la empresa con el aumento de la oferta y con el desarrollo sostenible del mercado de gas natural”.

La llegada del gas argentino a Brasil

Si bien el envío de Petrobras y Pluspetrol representa su primera operación directa, el gas de Vaca Muerta ya había cruzado la frontera hacia Brasil el 1 de abril. Ese primer envío fue gestionado por MTX Comercializadora de Gás Natural, del grupo brasileño Matrix Energy.

El gas, producido en la cuenca neuquina, se transportó por las redes troncales de TGN y TGS hasta Campo Durán, en Salta, y luego cruzó a Bolivia a través del gasoducto Madrejones, operado por Refinor. Desde allí, la red de YPFB completó el tránsito hacia Brasil, invirtiendo el flujo tradicional que hasta 2024 implicaba importaciones desde Bolivia.

gasoducto norte 1.jpg Vaca Muerta: Petrobras y Pluspetrol inician operaciones de importación en Brasil

La operación fue parte de un esquema de pruebas técnicas diseñado para validar esta nueva ruta de integración energética entre Argentina, Bolivia y Brasil, acordada inicialmente en noviembre de 2024. La reversión del Gasoducto Norte resultó clave para habilitar el corredor exportador que hoy permite diversificar los destinos del gas no convencional de Vaca Muerta.

TotalEnergies fue el primer operador privado en concretar esta exportación, con permisos vigentes para enviar gas tanto de la Cuenca Neuquina como de la Austral a Brasil, mediante contratos en modalidad interrumpible con Matrix Energy. Además, otras compañías productoras de la cuenca, como Tecpetrol, Pluspetrol y PAE, también cuentan con autorizaciones para vender gas argentino al mercado brasileño.