GNL: aumentó el tránsito de buques por el estrecho de Ormuz pese al conflicto

El tránsito de buques metaneros vinculados a Qatar volvió a hacerse visible en el estrecho de Ormuz durante septiembre, después de que en agosto no se registraran movimientos visibles de embarcaciones asociadas a la firma estatal de energía QatarEnergy ni de buques con cargamentos provenientes de la terminal de Ras Laffan, el centro industrial de gas natural licuado ( GNL ) más grande del mundo, ubicado a 80 kilómetros al norte de Doha.

El cambio se da en medio del conflicto entre Estados Unidos e Irán y de los riesgos que enfrenta el transporte marítimo en una de las principales rutas para el comercio energético mundial. Datos de las firmas de datos Kpler y LSEG citados por Reuters muestran que varios buques que habían quedado dentro del Golfo reaparecieron fuera del estrecho en los últimos días, algunos con cargamentos de GNL de Qatar.

Varios metaneros vinculados a Qatar volvieron a aparecer fuera de Ormuz con cargamentos de GNL de Ras Laffan.

Uno de los casos más recientes es el del GasLog Skagen, que apareció frente a Sri Lanka el 27 de septiembre con un cargamento procedente de Ras Laffan. El buque, operado por la compañía griega GasLog LNG Services, había permanecido en el Golfo desde el comienzo de la guerra y había transportado cargas desde Qatar hacia Emiratos Árabes Unidos y Kuwait. Su última ubicación en la zona había sido registrada el 20 de septiembre.

Los buques de GNL que salieron del Golfo

El Al Shamal, otro metanero con un cargamento procedente de Qatar, fue visto por última vez dentro del estrecho el 19 de septiembre y volvió a aparecer entre el 24 y el 25 de septiembre, ya fuera de Ormuz. El buque es gestionado por Seapeak Maritime y actualmente navega frente al sur de India.

También salieron del Golfo el Mesaimeer y el Al Ghashamiya, ambos vinculados a Qatar. El primero reapareció frente a Omán el 23 de septiembre con un cargamento de Ras Laffan. El segundo entregó su carga en Dahej, India, el 24 de septiembre. A esa lista se suman el Al Samriya, que apareció fuera del estrecho el 17 de septiembre, y el Al Daayen, gestionado por Seapeak Maritime, que ese mismo día emergió con un cargamento con destino a Caofeidian, China. El Shandong Redwood, gestionado por Shandong Marine Energy, también atravesó Ormuz el 19 de septiembre y posteriormente descargó en Pakistán, el 23 de septiembre.

Pero el movimiento también se dio en sentido contrario. El Al Mafyar, vinculado a Qatar, había sido visto por última vez fuera del estrecho el 19 de septiembre y reapareció dentro de Ormuz el 22 de septiembre, indicó Reuters en un informe.

Qué muestran los datos sobre el tránsito por el estrecho de Ormuz

Los registros de agosto no mostraban tránsitos visibles de buques de GNL vinculados a Qatar ni de embarcaciones que transportaran cargas desde Ras Laffan. La actividad comenzó a aparecer nuevamente durante septiembre, aunque el seguimiento satelital no permite reconstruir todos los movimientos.

El motivo es que algunos buques apagan sus sistemas de identificación automática (AIS) durante la navegación. La citada agencia internacional señaló que varios realizan los llamados "tránsitos en negro", por lo que pueden desaparecer de los sistemas de seguimiento durante parte de su recorrido y reaparecer posteriormente en otro punto.

El estrecho de Ormuz concentra una parte importante del comercio energético mundial. Antes del bloqueo registrado durante la guerra, por esa vía circulaba alrededor de una quinta parte del suministro mundial de crudo y GNL.

Fuente: Reuters.