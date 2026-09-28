La AOG Patagonia 2026, cada vez más cerca: conocé las últimas novedades de su agenda

De cara al inicio de una nueva edición, la AOG Patagonia se consolida como el punto de encuentro más importante de la industria de los hidrocarburos de la región . Empresarios, autoridades nacionales y provinciales, cámaras, especialistas y decisores vuelven a reunirse en el corazón de Vaca Muerta. Además de las más de 400 marcas expositoras que presentarán sus productos , el evento desplegará una intensa agenda de actividades que recorrerá temas estratégicos para el sector. Los visitantes pueden obtener su acreditación sin cargo en el sitio web de la exposición .

Dado el peso estratégico de la industria hidrocarburífera en el desarrollo nacional, la AOG Patagonia 2026 convocará a los máximos tomadores de decisiones, figuras clave y líderes de la política, la economía y el sector energético.

En este sentido, el Encuentro con los CEOs ofrecerá un espacio destacado a los números uno del sector, quienes analizarán las oportunidades y los desafíos que presenta el escenario actual. Participarán de este programa representantes de empresas e instituciones como: YPF, Pan American Energy (PAE), Chevron, TotalEnergies, CAPSA, Calfrac, Halliburton, Oldelval, PECOM, Pluspetrol, Tecpetrol, Tenaris, TGN, TGS, Centro Pyme ADENEU, FECENE, GAPP e Ingeniería SIMA.

La agenda del IAPG

Por su parte, las comisiones del Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG) ofrecerán una destacada agenda de actividades a lo largo de la exposición. El lunes 19, la Comisión de Sustentabilidad dará inicio al programa junto a ADENEU con la charla “Introducción a la energía: el lugar de Vaca Muerta en las matrices de Argentina y del mundo”. El martes 20, la Comisión de Compliance llevará a cabo el “Taller de Proveedores: herramientas para el fortalecimiento de la gestión de terceros” y la conferencia “Compliance hoy: negocios que crecen, valores que permanecen”.

El miércoles 21, en tanto, la Comisión de Planeamiento y Análisis Económico brindará la presentación “Energía en Argentina y global: contexto, perspectivas y oportunidades”. Por último, el día jueves 22 la Comisión de Recursos Humanos abordará “La IA en la gestión de las personas en la industria”; la Comisión de Sustentabilidad presentará “Una agenda sustentable común para la industria energética”, y la Comisión de Diversidad, Equidad e Inclusión ofrecerá el panel “Energía sin etiquetas. Talento y oportunidades en una industria en crecimiento”. Asimismo, la Comisión de Prevención de Daños presentará “La amenaza silenciosa para las instalaciones enterradas”. Para más información sobre los horarios y las salas de estas charlas, ingresar aquí.

A su vez, se sumará un Panel de Financiamiento: "Energía en Argentina y Global: contexto, perspectivas y oportunidades", bajo la moderación de Daniel Dreizzen. El encuentro contará con la participación de altos ejecutivos de Banco Galicia, Banco Nación, Banco Supervielle y Banco Comafi, quienes expondrán sus perspectivas y las oportunidades de inversión y financiamiento para fortalecer a las empresas de la industria.

Jóvenes protagonistas

Durante la AOG Patagonia también tendrá lugar actividades como la 10ª edición de Jóvenes Oil & Gas, dirigida a los profesionales que recién se inician en la industria; además de la 4° Jornada de Seguridad de Procesos en la Industria de Oil & Gas y la Jornada de Procesamiento y Transporte de Gas. Se trata de iniciativas orientadas a la capacitación profesional y el networking que, a su vez, serán complementadas con la agenda de las Conferencias de los expositores, en las que representantes de toda la cadena productiva del sector presentarán sus últimas novedades en productos y servicios.

Todas estas actividades son de entrada libre y gratuita para todos los visitantes, hasta colmar el aforo.

La Argentina Oil & Gas Expo Patagonia es organizada por el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG) y realizada por Messe Frankfurt Argentina y tendrá lugar del 19 al 22 de octubre de 2026 en el Espacio DUAM de Neuquén.