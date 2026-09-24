Contundente: Vaca Muerta paga $36 de cada $100 en sueldos privados de Neuquén

Vaca Muerta es un motor sin comparación en toda la Patagonia . De hecho, el complejo hidrocarburífero explica por sí solo más de un tercio de los sueldos privados registrados de Neuquén , según un informe del economista Federico Belich (de Fundación Mediterránea - IERAL Patagonia) . De cada $100 que las empresas privadas de la provincia pagan en sueldos registrados, $36 provienen directamente del sector hidrocarburos , una concentración que el estudio describe como "sin paralelismo en ninguna otra actividad ni en ninguna otra provincia patagónica".

El dato mide sueldos pagados, no cantidad de empleos: como los hidrocarburos abonan salarios muy por encima del promedio, su peso en la nómina supera ampliamente su participación en el número de puestos, que es del 16% .

¿Qué hay detrás del 36%? Según el informe, la masa salarial privada registrada de Neuquén ronda los $7.500 miles de millones (acumulado móvil de doce meses, a precios de marzo de 2026), de los cuales $2.678 miles de millones corresponden a hidrocarburos. Muy por detrás aparecen tres sectores: la construcción (13%), el transporte (10%) y el comercio (10%).

El 36% es apenas la superficie

El informe advierte que la cifra directa subestima el verdadero peso del sector, porque buena parte de la nómina de otros rubros también acompaña el ritmo de Vaca Muerta. Entre noviembre de 2023 y marzo de 2026, la masa salarial privada real de Neuquén creció 9,9%, y los rubros más dinámicos fueron los que orbitan alrededor de la actividad hidrocarburífera: transporte (+29%), industria manufacturera (+22%), hoteles y restaurantes (+19%), comercio (+18%) e inmobiliario (+14%).

Los hidrocarburos, en cambio, avanzaron un más moderado 5,2% real. Pero sobre una base tan grande, ese incremento sumó $132.000 millones a la nómina provincial, el segundo mayor aporte absoluto detrás del transporte. A escala regional, el contraste se mantiene en menor medida: en la Patagonia los hidrocarburos pesan 27% (nueve puntos menos que en Neuquén), con una estructura más diversificada.

A dos velocidades

Tomando noviembre de 2023 como base 100, Neuquén fue la provincia con mayor crecimiento de la masa salarial privada real de la región (9,9%), seguida por Río Negro (5,8%). Son las únicas dos provincias patagónicas que superaron el nivel previo, y lo lograron a contramano del país: a nivel nacional el indicador se ubica 1,9% por debajo de aquel punto de partida. Neuquén le saca al promedio nacional doce puntos porcentuales, y Río Negro, ocho.

El informe señala que "la línea que separa a la Patagonia próspera de la que retrocede coincide con la que divide al no convencional del convencional". Mientras Vaca Muerta traccionó a Neuquén y Río Negro, las cuencas maduras del sur perdieron fuerza: los hidrocarburos cayeron 27% en Chubut y 17% en Santa Cruz, y con ellos se contrajo la obra: la construcción cedió 67% en Santa Cruz, 31% en Tierra del Fuego y 28% en Chubut. Con el golpe adicional a la industria fueguina (-24%), el período cerró con fuertes pérdidas en Santa Cruz (-19,5%), Chubut (-14%) y Tierra del Fuego (-13%).

Río Negro, en tanto, se perfila como gran beneficiaria indirecta: su crecimiento del 5,8% estuvo impulsado por una construcción que se disparó 40%, de la mano de la infraestructura que Vaca Muerta necesita para exportar hacia el Atlántico. En Neuquén, en cambio, la construcción apenas cedió 3%.

Una fortaleza con un reverso expuesto

El informe concluye que el liderazgo neuquino es una buena noticia para la provincia, en momentos en que gran parte del país todavía no recupera lo perdido. Pero advierte sobre su contracara: la dependencia de "un solo motor y de un solo commodity" vuelve a Neuquén especialmente sensible al precio internacional del crudo y al ritmo de las inversiones. "El desafío sigue siendo el mismo: transformar el impulso de Vaca Muerta en desarrollo para el resto de la economía neuquina", asegura Belich.