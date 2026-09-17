Vaca Muerta necesita 40.000 trabajadores: sueldos, perfiles y cursos gratis

El mercado laboral argentino muestra señales de reactivación en 2026, tras un 2025 de transición. El sector energético se consolida como el gran protagonista del ciclo, impulsado por la aceleración de los proyectos en Vaca Muerta y por los marcos de incentivos a las grandes inversiones. Según un informe de la consultora de Recursos Humanos Michael Page , la industria tracciona a ingenieros especializados y líderes de proyecto capaces de ejecutar obras de alta complejidad técnica.

La magnitud del fenómeno tiene una proyección concreta: un informe de Deloitte estima que Vaca Muerta genera más de 100.000 puestos de trabajo directos e indirectos en la próxima década, con un impacto que excede los límites de la Cuenca Neuquina.

El propio presidente de YPF, Horacio Marín, dio a conocer una cifra que despierta expectativas en técnicos y desempleados de todo el país: la compañía necesita incorporar más de 40.000 trabajadores nuevos en los próximos cuatro años. El dato posiciona a Vaca Muerta como uno de los principales polos de generación de empleo del país en el corto y mediano plazo.

¿Qué se busca?

En este punto, resulta evidente que se necesita mucha mano de obra y la pregunta clave de: ¿qué perfiles buscan las empresas? Entre las búsquedas activas relevadas figuran posiciones de alta especialización técnica:

Especialista en Confiabilidad y Gestión de Activos , con lugar de trabajo en Neuquén y modalidad 4x1, dirigida a graduados en Ingeniería Mecánica, Electromecánica, Industrial, Eléctrica o carreras afines.

, con lugar de trabajo en Neuquén y modalidad 4x1, dirigida a graduados en Ingeniería Mecánica, Electromecánica, Industrial, Eléctrica o carreras afines. Ingeniero Senior de Automatización y Control , orientado al mantenimiento de sistemas PLC, SCADA y HMI, con más de 4 años de experiencia en Oil & Gas no convencional.

, orientado al mantenimiento de sistemas PLC, SCADA y HMI, con más de 4 años de experiencia en Oil & Gas no convencional. Gerente de Completación y Workover , con más de diez años de experiencia en operaciones de terminación, intervención y reacondicionamiento de pozos, y nivel de inglés intermedio.

, con más de diez años de experiencia en operaciones de terminación, intervención y reacondicionamiento de pozos, y nivel de inglés intermedio. Distintos perfiles relacionados a Operaciones.

Según un informe de la consultora Talent Recruiters, la experiencia laboral sigue siendo relevante, pero cada vez pesa más qué hizo una persona con ese conocimiento y cómo respondió ante los desafíos. Por eso, los procesos de selección incorporan entrevistas por competencias para conocer cómo actuó un candidato frente a situaciones reales.

El contexto acompaña ese cambio: de acuerdo con el Future of Jobs Report 2025 del World Economic Forum, el 39% de las habilidades clave requeridas en el mercado laboral cambia hacia 2030.

Los sueldos iniciales en el sector arrancan en $3,3 millones y pueden superar los $7 millones.

La puerta de entrada

Para quienes no cuentan con formación universitaria, el Instituto de Formación Técnica Vaca Muerta (IVM) —impulsado por YPF junto a empresas operadoras y de servicios— ofrece seis cursos gratuitos de operador del Upstream (perforación, fractura, instrumentos, producción, mantenimiento mecánico y mantenimiento eléctrico) y una capacitación específica en seguridad operativa. La propuesta está diseñada "desde la industria para la industria" y apunta tanto a personas sin experiencia previa como a trabajadores que ya se desempeñan en el sector.

Los requisitos de acceso incluyen secundario completo o ciclo básico común aprobado, manejo digital básico y conectividad para instancias sincrónicas y asincrónicas. Cada curso dura cuatro meses y combina clases presenciales con práctica intensiva.

Más allá de la formación de quienes se quieren subir al tren de Vaca Muerta, lo cierto es que las consultoras salen a buscar personal online. Las empresas que operan en Vaca Muerta publican sus vacantes y procesos de selección principalmente en LinkedIn y en los sitios oficiales de empleo de las petroleras y sus contratistas, a través de los cuales los aspirantes cargan currículum, certificados y antecedentes de formación.

Los salarios

Los reportes difundidos por firmas como Michael Page (Guía Salarial), Randstad y relevamientos de la Fundación Contactos Energéticos confirman que el sector de Oil & Gas lidera las escalas de remuneración en Argentina. De acuerdo con estas consultoras, la ubicación geográfica marca un diferencial determinante: la denominadas “brecha patagónica” hace que un mismo rol técnico o de gestión perciba en el sur hasta un 40% más que en otras regiones del país o el AMBA, alcanzando techos brutos de $14 millones para perfiles operativos y hasta $21,6 millones para gerencias de planta.

Para los puestos técnicos de mayor demanda directa en yacimiento, los informes destacan cifras mensuales contundentes. La posición de Company Man registra rangos brutos que van desde los $10,6 millones hasta un techo de $14,1 millones, mientras que un Supervisor de Pulling oscila entre los $8,4 millones y los $11,3 millones. Por su parte, un Operador de Fracking o un Ingeniero de Perforación o Reservorios en Vaca Muerta perciben ingresos base de entre $7 millones y $9,8 millones brutos mensuales, impulsados por esquemas rotativos y adicionales de campo.

Además del sueldo fijo, las consultoras enfatizan el peso de los paquetes de beneficios y compensaciones variables. Cerca del 74% de los profesionales de la industria percibe un bono anual que, según el nivel de responsabilidad, equivale a entre 1,5 y 3,5 salarios (pudiendo llegar a 5 sueldos en altos mandos corporativos). Asimismo, las compañías cubren el 100% de los gastos logísticos, alojamiento y traslados durante las rotaciones, consolidando una propuesta de valor de fuerte atractivo pero en un contexto de altísima exigencia operativa.