Salarios de $6 millones y empleo en alza: la Patagonia lidera el auge minero

Santa Cruz consolida su posición como el polo minero más relevante de Argentin. Según datos de la Secretaría de Minería y la Cámara Argentina de Empresas Mineras ( CAEM ), la provincia lideró las exportaciones y el empleo sectorial hasta mayo de este año. La actividad representa el 87,1% del total de las ventas externas locales.

El impacto en el mercado de trabajo resulta evidente: la provincia concentra el 19,3% del empleo minero total del país. En términos absolutos, el distrito cuenta con más de 9.400 puestos de trabajo directos, lo que significa que uno de cada cuatro mineros argentinos desempeña tareas en suelo santacruceño. Este dinamismo permitió un crecimiento interanual del 39,7% en las exportaciones medidas en dólares hacia mayo de 2026.

El despertar productivo de Río Negro

Río Negro emerge como un actor clave en el esquema productivo patagónico mediante una estrategia que prioriza la minería. El proyecto aurífero Calcatreu, operado por Patagonia Gold, funciona como el vector inicial de este proceso. Actualmente, la iniciativa registra 185 empleos directos y prevé la incorporación de aproximadamente 700 trabajadores en su fase operativa inicial.

El avance minero en territorio rionegrino genera un efecto multiplicador en la economía local. Las estimaciones oficiales indican que los puestos indirectos duplicarán a los empleos actuales. En conjunto con el sector energético, las iniciativas en ejecución en la provincia ya registran 2.980 puestos directos y 4.200 indirectos. Además, la provincia avanza en el estudio de litio en roca en las áreas Centro y Occidental, con informes técnicos finales previstos para el cierre de 2026.

Salarios y la disputa por el talento especializado

El mercado laboral minero presenta condiciones de competitividad excepcionales en 2026. Los sueldos rondan los 6 millones de pesos y el nivel de informalidad apenas alcanza el 1%. La consultora Adecco Argentina proyecta que el empleo directo en el sector crecerá entre un 4% y un 10% durante el presente año a nivel nacional.

El proyecto Calcatreu impulsa el empleo en Río Negro con una proyección de 700 operarios directos para su fase operativa.

Existe actualmente una marcada "guerra por el talento", especialmente para proyectos de gran escala. Los perfiles más requeridos incluyen ingenieros, geólogos y especialistas en automatización. Las empresas priorizan la contratación de personal semi-senior, segmento que concentra el 40% de la demanda total. Érica Ibarra, responsable de minería en Adecco, señala: "Lo que se espera es un crecimiento sostenido", aunque aclara que las firmas priorizan la contratación de personal local.

Diversidad y cambio de paradigma de género

La Patagonia encabeza la transformación cultural del sector mediante la inclusión de mujeres en roles operativos y estratégicos. Mientras la media nacional de participación femenina se sitúa en el 12%, Santa Cruz alcanza un 14,7%. Este dato cobra relevancia al considerar el volumen del mercado laboral santacruceño, donde cientos de profesionales mujeres sostienen la operatividad en el Macizo del Deseado.

Desde la Cámara Minera de Santa Cruz (CAMICRUZ), presidida por Verónica Nohara, enfatizan que esta integración optimiza la competitividad. La diversidad en los equipos de campamento mejora los ambientes laborales y reduce los índices de conflictividad y siniestralidad.

Proyecciones y el impacto del RIGI

El horizonte para la minería argentina es de expansión estructural. La aprobación de 16 proyectos bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) compromete inversiones por USD 30.000 millones. Proyectos emblemáticos como Josemaría y Filo del Sol, bajo la estructura de Vicuña Argentina, prevén inversiones iniciales de USD 9.700 millones, escalables a USD 18.000 millones en una década.

Hacia 2026, la CAEM estima exportaciones mineras superiores a los USD 9.000 millones. Para el año 2032, la maduración de los proyectos de cobre podría elevar esta cifra a USD 22.000 millones anuales, duplicando el empleo total del sector hasta alcanzar los 200.000 puestos entre directos e indirectos.