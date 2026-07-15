Fiebre del cobre: 7 proyectos listos para generar 130.000 empleos y abrir una era dorada

El presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras ( CAEM ), Roberto Cacciola , aseguró que el país atraviesa un momento “especial” para el desarrollo de la minería. Este impulso proviene del crecimiento del litio , la maduración de grandes proyectos de cobre y el renovado interés de inversores internacionales.

En una entrevista durante el ciclo Cronista Studio, Cacciola destacó el impacto del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones ( RIGI ) , la necesidad de fortalecer la infraestructura y la importancia de integrar a la industria nacional en la cadena de valor minera.

Cacciola destacó que la construcción de las nuevas minas de cobre generará hasta 130.000 puestos de trabajo.

Evolución del litio como motor del sector

Según Cacciola, la minería argentina vive un escenario que pocos imaginaban años atrás. Existe un interés generalizado de los mercados internacionales por invertir en el país, impulsado por estabilidad macroeconómica, cambios regulatorios y mejores perspectivas para proyectos de gran escala.

El dirigente remarcó la evolución del litio como uno de los principales motores. En 2022, Argentina contaba con apenas dos proyectos en producción. Actualmente, ya son siete. Esa expansión permitió pasar de una producción anual de 35.000 toneladas de carbonato de litio a unas 116.000 toneladas proyectadas para 2025.

“Si se consolidan las ampliaciones de los proyectos que ya están operando y se suman los nuevos desarrollos, Argentina podría superar las 300.000 toneladas anuales hacia 2033 o 2034, convirtiéndose en el primer o segundo productor mundial de litio”, afirmó Cacciola.

De dos a siete proyectos activos: el litio proyecta 116.000 toneladas anuales para 2025.

El verdadero salto con el cobre

Sin embargo, el verdadero salto de la minería argentina llegará de la mano del cobre. Cacciola reveló que actualmente existen siete proyectos listos para ingresar en etapa de construcción, de los cuales seis son de clase mundial por su tamaño y potencial productivo.

El presidente de CAEM atribuyó este escenario a tres factores clave: la búsqueda de estabilidad macroeconómica y equilibrio fiscal; la puesta en marcha del RIGI, que incorpora herramientas para fortalecer la seguridad jurídica y mejorar la competitividad frente a Chile y Perú; y los cambios orientados a generar condiciones tributarias más atractivas para grandes proyectos.

“El gran problema de Argentina durante muchos años fue que dejó de cumplir compromisos asumidos con inversiones que habían tomado decisiones bajo determinadas reglas de juego. Eso hizo que el país perdiera credibilidad”, señaló.

El RIGI y la estabilidad fiscal aparecen como las claves para atraer grandes inversiones. Secretaría de MInería

Cobre: radiografía de los proyectos clave

Aunque el portafolio del mineral se concentra con fuerza en San Juan, la reactivación y el desarrollo de nuevos yacimientos también alcanzan a Catamarca y Salta.

La provincia de San Juan lidera la carrera con el mayor número de desarrollos. El coloso del grupo es El Pachón, operado por Glencore, que actualmente avanza en fase de factibilidad con recursos por 25.400 kt de cobre y un CAPEX estimado de US$ 9.460 millones, proyectando su puesta en marcha para 2034. En la misma etapa se encuentra Los Azules (McEwen y Stellantis), que planea producir cátodos desde 2030 con una inversión de US$ 3.168 millones y recursos por 11.521 kt.

Por su parte, Josemaría (Lundin Mining y BHP) marca el camino al ser el único proyecto actualmente en construcción, con un inicio estimado hacia 2029 y un desembolso previsto de US$ 4.061 millones. En fase de prefactibilidad y bajo los mismos operadores se ubica Filo del Sol, con un CAPEX de US$ 1.805 millones y recursos de 31.746 kt proyectados para arrancar en 2030. Finalmente, Altar (Aldebaran y Sibanye-Stillwater) completa el panorama sanjuanino en etapa de evaluación económica preliminar, apuntando a producir desde 2030 con un CAPEX de US$ 1.593 millones y una vida útil de 45 años.

La provincia catamarqueña cuenta con dos cartas fuertes bajo la operación de Glencore. La primera es MARA, un proyecto en fase de factibilidad que contempla recursos por 6.150 kt de cobre, un CAPEX de US$ 4.000 millones y una fecha estimada de inicio para 2031. En Salta, el proyecto Taca Taca (First Quantum Minerals) avanza a paso firme en su etapa de factibilidad. Reporta recursos por 11.657 kt de cobre y un CAPEX estimado de US$ 3.583 millones, con la mira puesta en iniciar su producción en 2029.

San Juan se consolida como el epicentro del cobre argentino con cinco megaproyectos. Secretaría de MInería

Proyecciones de producción

Una vez que los siete proyectos más avanzados alcancen su régimen de producción, Argentina podría pasar de exportar prácticamente cero cobre -solo está activo Martín Bronce- a producir entre 1,4 y 1,5 millones de toneladas anuales. Ese volumen representaría exportaciones por entre US$ 18.000 y US$ 20.000 millones al año y colocaría al país entre los principales productores mundiales, con una escala equivalente a entre el 25% y el 30% de la producción chilena actual.

El impacto también se reflejará en el empleo. Durante la etapa de construcción, los proyectos podrían generar entre 125.000 y 130.000 puestos de trabajo directos e indirectos. Una vez en operación, el sector sostendría entre 90.000 y 100.000 empleos.

Las exportaciones de cobre podrían aportar entre 18.000 y 20.000 millones de dólares anuales. Secretaría de MInería

Desafíos pendientes

Cacciola consideró que el principal desafío será acompañar el crecimiento minero con infraestructura adecuada. En particular, mencionó la necesidad de mejorar rutas, ampliar la red ferroviaria y garantizar el abastecimiento energético.

“El desarrollo de los proyectos y de la infraestructura tendrá que ocurrir de manera simultánea. No hay posibilidad de que una cosa suceda primero y después la otra”, explicó.

Asimismo, sostuvo que el país debe prepararse para gestionar una “crisis de crecimiento” derivada de la magnitud de las inversiones previstas y trabajar de manera coordinada entre el sector público y privado para evitar cuellos de botella.

El país proyecta exportar hasta 1,5 millones de toneladas de cobre al año gracias al auge. Secretaría de MInería

Futuro del RIGI

Sobre el futuro del RIGI, cuya vigencia tiene plazo determinado, el titular de CAEM afirmó que será importante avanzar en mecanismos que permitan sostener la competitividad de largo plazo. Entre ellos, destacó la incorporación permanente de herramientas vinculadas al arbitraje internacional y a la libre disponibilidad de divisas dentro de la Ley de Inversiones Mineras.

Cacciola insistió en la necesidad de desarrollar proveedores locales competitivos para maximizar el impacto económico de la actividad. Para ello, consideró fundamental fortalecer la capacitación, elevar los estándares de seguridad, calidad y cumplimiento normativo, y reducir los costos que hoy dificultan competir con proveedores internacionales.

“Tenemos que pensar una minería para los próximos cien años. Lo que vemos hoy es apenas el comienzo de un proceso que puede transformar la estructura productiva de Argentina si logramos sostener las condiciones de competitividad y previsibilidad”, concluyó.

Este panorama expuesto por Cacciola subraya una oportunidad única para Argentina. Con siete proyectos de litio en producción y siete de cobre listos para construcción, el país se encuentra en condiciones de consolidar un rol protagónico en la minería global, siempre que mantenga la estabilidad, fortalezca la infraestructura y desarrolle proveedores locales competitivos. Las cifras son claras: de 35.000 a más de 300.000 toneladas de litio, y hasta 1,5 millones de toneladas de cobre anuales con exportaciones por hasta 20.000 millones de dólares.