La Pampa avanza con un proyecto de peaje para los camiones que van a Vaca Muerta

Las rutas que llegan a Vaca Muerta están en el centro de un debate desde hace meses. En este contexto, el gobernador de La Pampa , Sergio Ziliotto, impulsa un proyecto de ley para cobrar un peaje a los camiones que circulan hacia la cuenca neuquina . La iniciativa busca crear un “Fondo de Desarrollo y Conservación Vial” que financie la reparación de las rutas provinciales, afectadas por un tránsito que sus diseños originales no contemplaron.

El texto ya llegó al bloque oficialista de la Legislatura provincial, de acuerdo a la información publicada por Infobae y otros medios nacionales. Según el esquema propuesto, el 90% de lo recaudado va al fondo vial, mientras que el 10% restante se reparte entre los municipios, con destino exclusivo a obras de infraestructura vial.

El peaje, que técnicamente se instrumenta como una Tasa Vial, no afecta a los vehículos locales que ya pagan el Impuesto Automotor en La Pampa. La medida apunta puntualmente a los camiones de carga pesada de 5 o más ejes que provienen de otras jurisdicciones.

“Hoy, ante el silencio de Nación, se avanzará en un proyecto de ley para cobrar peajes. La idea es caer contra este tránsito que no contempla ninguna producción de La Pampa, sino que está vinculado con Vaca Muerta. El objetivo es que los que no tributan en La Pampa aporten a través de un peaje”, dijo el titular de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) de La Pampa, Rodrigo Cadenas, en declaraciones a Canal 3.

El impacto del tránsito de Vaca Muerta

Cada día, alrededor de mil camiones atraviesan territorio pampeano con arena para las operaciones de fractura hidráulica en Vaca Muerta, según reportó El Diario. A ese flujo se suma la circulación de bitrenes, unidades de mayor capacidad que generan un desgaste todavía mayor sobre los caminos.

El recorrido de estos vehículos nace en la cuenca del Paraná y termina en Vaca Muerta, pero buena parte del transporte elige las rutas provinciales para esquivar el deterioro de varios tramos de la red nacional. Por eso, corredores como las rutas provinciales 1, 14 y 18 concentran un volumen de tránsito muy superior al previsto en su diseño original.

El caso más marcado es el de la Ruta Provincial 1: la cantidad de vehículos pesados casi se triplicó en los últimos años, al pasar de 300 camiones diarios a superar los 800. Ese salto aceleró el desgaste del pavimento y obligó a la provincia a destinar más recursos a tareas de reparación y mantenimiento.

Reclamos ante la Nación

Desde fines de 2023, el Gobierno provincial trabaja junto al Consejo Federal de Inversiones (CFI) en un estudio integral sobre el estado de la red vial provincial y de las rutas nacionales que cruzan La Pampa.

En paralelo, la provincia presentó reclamos ante Vialidad Nacional y ante el ministro de Economía, Luis Caputo, en el marco de la Red Federal de Concesiones, con el fin de definir el futuro de esos corredores. La Pampa pidió el traspaso de unos 600 kilómetros de rutas nacionales para gestionar su operación y mantenimiento, pero la negociación no avanzó: la provincia exigió que la transferencia incluyera los recursos para su gestión, condición que el Gobierno nacional no aceptó.

La AIC precisó que el estudio de navegabilidad de los ríos Limay y Negro es preliminar y exploratorio.

El deterioro de las rutas y la falta de obra pública no son un reclamo exclusivo pampeano. De hecho, varias provincias buscan soluciones propias. En Santa Fe, el gobernador Maximiliano Pullaro y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, firmaron un acuerdo por el cual la provincia asume durante los próximos 20 años la administración, el mantenimiento, la rehabilitación y las nuevas obras sobre la A012.

Asimismo, en Neuquén la AIC analiza el "Estudio de factibilidad de la navegabilidad de los ríos Limay y Negro" evaluando la puesta en marcha de una hidrovía de 720 kilómetros que conecte el Compensador Arroyito con el Mar Argentino. A nivel nacional, el gobierno de Javier Milei quiere reformar el cabotaje para trasladar la arena de Vaca Muerta por agua.

FUENTE: Infobae, Clarín y medios pampeanos