Vaca Muerta suma automatización en perforación: Phoenix prueba tecnología direccional sin intervención manual

Phoenix Global Resources comenzó a incorporar nuevas herramientas de automatización en sus operaciones de Vaca Muerta junto con la firma estadounidense Helmerich & Payne (H&P) , en una prueba orientada a reducir la intervención manual durante la perforación direccional de pozos shale.

La experiencia se realizó en una etapa intermedia del pozo y parte de la curva horizontal, donde se utilizaron sistemas automáticos de guiado y control direccional. Según informó H&P, la operación se completó sin maniobras manuales de deslizamiento, una práctica habitual en la perforación direccional convencional.

El ensayo se llevó adelante en la cuenca neuquina y forma parte de un programa más extenso de incorporación tecnológica que Phoenix prevé desplegar en distintas fases de perforación.

Phoenix Global Resources perforó el pozo más rápido de su historia

Qué cambia con la automatización de la perforación

En los pozos no convencionales de Vaca Muerta, la perforación direccional es una de las etapas críticas del desarrollo. El objetivo de las herramientas automáticas es mantener la trayectoria del pozo con menor intervención del perforador, mejorar la precisión y reducir tiempos operativos.

La tecnología utilizada incluye sistemas de guiado de broca y automatización del deslizamiento direccional, integrados con herramientas de monitoreo y optimización en tiempo real. Este tipo de soluciones ya tiene aplicación en cuencas shale de Estados Unidos, pero su despliegue en Argentina todavía es limitado.

Phoenix Global Resources no detiene su proyecto de exploración en la lengua rionegrina de Vaca Muerta.

Un nuevo ensayo tecnológico en la cuenca neuquina

H&P también adelantó que Phoenix será el primer cliente internacional de la compañía en desplegar un sistema RSS con enlace descendente en una de sus plataformas fuera de Estados Unidos. Los sistemas RSS (Rotary Steerable System) permiten dirigir la trayectoria del pozo mientras los tubos continúan rotando, lo que suele traducirse en una perforación más continua y eficiente.

El piloto forma parte de un esquema de pruebas tecnológicas que incluye además ingeniería avanzada de pozos y herramientas de automatización direccional, explicaron desde la firma norteamericana en su cuenta de LinkedIn.

El interés internacional por Vaca Muerta

La incorporación de estas tecnologías ocurre en un contexto de fuerte actividad en la cuenca neuquina, donde las operadoras mantienen programas intensivos de perforación y completación. Para los proveedores internacionales de equipos y servicios, Vaca Muerta se consolidó como uno de los principales mercados de crecimiento.

En ese marco, Jorge Rojas, director regional de LATAM Land Operations de H&P, afirmó: "Argentina sigue siendo una región de crecimiento significativo dentro de nuestro portafolio global, y nuestro trabajo con Phoenix refleja ese impulso. Llevar este nivel de automatización direccional de perforación a una plataforma internacional por primera vez demuestra lo que dos equipos pueden lograr cuando se comprometen juntos con el rendimiento y la innovación".