El poder del gas de Vaca Muerta: un bloque creció casi un 12% en junio

Sierra Chata es uno de los bloques más fuertes en el gas de Vaca Muerta.

La producción de gas de Argentina volvió a mostrar señales de fortaleza en junio. Los datos de la Secretaría de Energía de la Nación establecen que el país alcanzó un promedio de 159 millones de metros cúbicos por día , un 1,53% más que en mayo, mientras que la comparación interanual se mantuvo prácticamente estable, con una leve baja del 0,22%.

El dato más relevante volvió a aparecer en la Cuenca Neuquina , que registró un nuevo máximo histórico con 122,7 millones de metros cúbicos diarios . Esa producción representó el 77,2% del total nacional , luego de crecer un 2,9% respecto de mayo y un 4,6% frente al mismo mes de 2025, consolidando el peso de Vaca Muerta en el abastecimiento del mercado argentino.

Aunque la cima del ranking prácticamente no se modificó, el movimiento estuvo algunos escalones más abajo. Varias áreas exhibieron incrementos de dos dígitos durante junio y fueron las que terminaron explicando buena parte del crecimiento mensual de la producción nacional.

Fortín de Piedra es el área estrella del gas de Vaca Muerta.

Los bloques que más crecieron en junio

En el análisis que hizo el consultor Fernando Salvetti se destaca que el mayor avance correspondió a Sierra Chata, operada por Pampa Energía, que elevó su producción un 11,87% hasta los 9,336 millones de metros cúbicos diarios. Ese desempeño le permitió consolidarse entre las principales áreas gasíferas del país y aportar el 5,87% de toda la producción nacional.

Muy cerca quedó Loma La Lata–Sierra Barrosa, de YPF, con una expansión mensual del 11,80%. El bloque produjo 5,251 millones de metros cúbicos diarios, una recuperación que lo mantuvo dentro del grupo de los diez desarrollos más productivos de Argentina.

El tercer mayor crecimiento fue para Aguada Pichana Oeste, operada por Pan American Energy, que incrementó su producción un 10,79% respecto de mayo hasta alcanzar 9,787 millones de metros cúbicos diarios. Con ese resultado, el bloque reafirmó su posición como uno de los desarrollos más importantes de Vaca Muerta.

Fénix es uno de los proyectos más grandes del gas argentino.

El liderazgo sigue sin cambios

En la parte alta del ranking no hubo modificaciones. Cuenca Marina Austral 1, operada por TotalEnergies, volvió a ocupar el primer lugar con una producción de 20,831 millones de metros cúbicos diarios, equivalente al 13,1% del total nacional, pese a registrar una leve caída mensual del 0,38%.

Muy cerca apareció Fortín de Piedra, de Tecpetrol, con 20,665 millones de metros cúbicos diarios y una participación del 13%. El principal yacimiento gasífero de Vaca Muerta también mostró una baja marginal del 0,38%, aunque mantuvo una diferencia cómoda sobre el resto de las áreas.

El tercer puesto quedó para La Calera, operada por Pluspetrol, que produjo 14,433 millones de metros cúbicos diarios. El bloque también fue uno de los destacados del mes al aumentar su producción un 7,48%, consolidándose como uno de los pilares del crecimiento gasífero neuquino.

Un regreso al top 10 y algunas caídas

El ranking también dejó lugar para algunos movimientos. Anticlinal Grande–Cerro Dragón, operado por Pan American Energy en la Cuenca del Golfo San Jorge, volvió a ubicarse entre los diez bloques con mayor producción del país al alcanzar 4,541 millones de metros cúbicos diarios, pese a una leve baja mensual del 0,80%.

Entre las áreas que retrocedieron sobresalió Rincón del Mangrullo, de YPF, con una caída del 12,63%, mientras que Aguada Pichana Este, operada por TotalEnergies, disminuyó un 1,66% respecto del mes anterior. Aun así, ambas conservaron un lugar dentro del top 10 de los principales productores de gas del país.