Cómo funciona la planta desalinizadora de Techint en Chile que impulsa agua más de 3.000 metros

La confirmación de Techint de que el agua desalinizada alcanzó la división Radomiro Tomic marcó un hito en el Proyecto Suministro de Agua Desalinizada Distrito Norte (SADDN) , desarrollado para el consorcio Aguas Horizonte. Pero detrás de ese avance hay una infraestructura mucho más compleja: un sistema capaz de transportar agua desde la costa del Pacífico hasta las operaciones de Radomiro Tomic, Chuquicamata y Ministro Hales , en plena cordillera chilena.

La obra, iniciada en marzo de 2023, demandó una inversión cercana a US$1.000 millones y se convirtió en uno de los proyectos más grandes ejecutados por la empresa en Chile.

Cómo funciona la planta desalinizadora de Techint en Chile

El circuito comienza en la costa cercana a Tocopilla, en la región de Antofagasta. Allí, dos tuberías se internan unos 740 metros mar adentro para captar agua del océano Pacífico.

Agua desalinizada en minería: así opera el proyecto de Techint en el desierto de Atacama (Fotos: Linkedin/Claudio Perillo Faria)

Una vez en tierra, el agua ingresa a una planta desalinizadora basada en ósmosis inversa, la tecnología más utilizada en proyectos industriales de gran escala. El proceso consiste en hacer pasar el agua por membranas semipermeables que retienen las sales y otros minerales, produciendo agua apta para uso industrial.

La planta fue diseñada con una capacidad inicial de 840 litros por segundo, aunque la infraestructura permite una futura expansión hasta 1.956 litros por segundo.

El sistema incluye etapas de pretratamiento, ultrafiltración, ósmosis inversa y postratamiento, todas integradas para operar de manera continua.

Qué hace Techint con la salmuera que genera la desalinización

De acuerdo a información de Techint, la desalinización genera una corriente de agua concentrada en sales, conocida como salmuera. En el SADDN, ese efluente retorna al mar mediante un emisario submarino de unos 550 metros, equipado con difusores que dispersan el flujo para minimizar el impacto ambiental.

El desafío de llevar agua desalinizada a más de 3.000 metros de altura

La parte más exigente del proyecto comienza después de la planta. El agua desalinizada debe atravesar el desierto de Atacama y ascender hasta las minas.

Para lograrlo se construyó una tubería bajo tierra de más de 160 kilómetros y 48 pulgadas de diámetro, junto con tres estaciones de bombeo de alta presión.

La primera estación impulsa el agua hasta aproximadamente 1.100 metros de altura. La segunda la eleva otros 800 metros y la tercera permite superar los 3.000 metros hasta llegar al reservorio principal.

Cómo Techint lleva agua desalinizada desde el Pacífico hasta las minas de Codelco en Chile.

Según Techint, el ducto fue certificado en diez tramos mediante pruebas hidráulicas antes de entrar en operación.

El agua llega finalmente a un reservorio industrial de 250.000 metros cúbicos de capacidad. Desde ese punto se distribuye a instalaciones específicas de Radomiro Tomic, Chuquicamata y Ministro Hales, asegurando el abastecimiento para los procesos mineros. El sistema de distribución completa otros 25 kilómetros de tuberías dentro del distrito minero.

Una obra récord en el desierto de Atacama

Durante el pico de construcción trabajaron más de 7.000 personas entre personal propio y contratistas. La obra también incluyó 5 subestaciones eléctricas y líneas de transmisión en 220 kV y 110 kV para alimentar el sistema de bombeo.

El presidente para la Región Andina de Techint, Claudio Perillo Faria, destacó la complejidad de la puesta en marcha: "Parece simple, pero para que el agua desalinizada llegue a una mina en la cordillera, cuatro sistemas independientes deben operar en perfecta sincronía".

Y agregó: “Detrás de este logro hay planificación, disciplina en la ejecución, gestión de riesgos y decisiones oportunas. Pero, sobre todo, hay un factor común que lo hace posible: las personas”.

En la misma línea, Marco Matranga, Sr. Project Manager del proyecto, sostuvo: "Este es uno de los proyectos de mayor complejidad técnica y de los más importantes que Techint E&C ha desarrollado en sus más de 70 años en Chile, y ha requerido que cada uno de los colaboradores dé lo mejor".

La minería chilena apuesta al agua de mar

El SADDN forma parte de una estrategia más amplia de la minería chilena para reemplazar el uso de aguas continentales por agua proveniente del océano. La presión sobre los acuíferos del norte del país llevó a que las grandes compañías cupríferas aceleraran proyectos de desalinización.

Chile produce alrededor de 5,7 millones de toneladas de cobre por año, cerca de una cuarta parte de la oferta mundial, y Codelco representa aproximadamente el 20% de la producción nacional.