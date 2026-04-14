Techint renovó una escuela técnica en Cipolletti

En el marco de su programa de voluntariado corporativo y como parte de su compromiso con la comunidad de Río Negro, Techint Ingeniería y Construcción llevó adelante una renovación del Centro de Educación Técnica (CET) N°15 de Cipolletti , que incluyó mejora edilicia, donación de equipamiento y una jornada de participación comunitaria.

Los trabajos incluyeron la pintura completa y refacción del exterior del establecimiento, abarcando una superficie total de 2.400 m². Además, Techint donó 10 notebooks destinadas a acompañar la formación de los estudiantes.

La iniciativa comenzó a principios de febrero, donde junto con el Consejo Escolar de Cipolletti, se definió la intervención en el CET N°15, una escuela técnica que tiene orientación en construcciones. A partir de ese momento, se planificó una serie de mejoras edilicias que culminaron con una jornada de voluntariado en la que participaron 70 personas, entre colaboradores de Techint y miembros de la comunidad educativa, incluyendo alumnos, docentes, directivos y familias.

WhatsApp Image 2026-04-14 at 9.41.46 AM

Durante la jornada se finalizaron tareas de pintura, se realizaron trabajos de jardinería y se plantaron 10 fresnos híbridos, reforzando el compromiso con el cuidado del medioambiente y los espacios educativos.

Donaron notebooks

“Quedamos supercontentos con la jornada de hoy y con todo el vínculo que se entabló con la empresa. Hoy cerramos todo este trabajo con una jornada donde primero se terminó de pintar las instalaciones y después se plantaron árboles que también fueron donados por Techint en todo el jardín del frente de la escuela. Además de lo que se hizo para el edificio, la empresa aportó notebooks de última generación con AutoCAD, que es una herramienta imprescindible para los estudiantes en todo lo que tiene que ver con el diseño, para los proyectos, para oficina técnica”, destacó Sandra Calalesina, Directora del CET N°15.

Esta iniciativa forma parte de una agenda más amplia de acciones que Techint viene desarrollando en la comunidad rionegrina, que incluye programas de capacitación y formación, como la reciente implementación del programa Aulta Técnica, junto a la Secretaria de Trabajo de la Provincia y la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), así como la incorporación de proveedores y empresas locales a la cadena de valor de los proyectos que Techint desarrolla en la provincia.

WhatsApp Image 2026-04-14 at 9.41.47 AM

“Estamos orgullosos de culminar estas acciones en el Centro de Educación. Creemos firmemente en la importancia de la educación técnica, sobre todo aquí en Río Negro”, señaló Alejo Calcagno, Presidente Región Sur de Techint Ingeniería y Construcción. “Estamos convencidos de que el avance de los proyectos debe ir de la mano del desarrollo de las comunidades, generando oportunidades tanto para el empleo local como para las empresas de la región, consolidando una sólida cadena de valor”.