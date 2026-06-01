Vaca Muerta y litio, los dos gigantes que buscan personal y ofrecen sueldos de hasta 17 millones

El desarrollo de Vaca Muerta exige una capacitación técnica constante de los equipos operativos.

Argentina consolida su posición como uno de los referentes regionales con mayor potencial en la producción de hidrocarburos y minerales críticos para la transición energética global. El impulso sostenido de Vaca Muerta , la expansión de los proyectos de litio y el surgimiento de nuevas fuentes de energía definen un escenario de crecimiento acelerado.

No obstante, este dinamismo encuentra un límite crítico en la disponibilidad de capital humano especializado. Según un informe de la consultora Michael Page, persisten brechas de talento que amenazan la sostenibilidad de los proyectos a largo plazo si no se implementan estrategias de reclutamiento efectivas.

El desbalance regional y la captación de talento

La geografía de la producción energética en el país evidencia un desarrollo desigual del talento profesional. En regiones clave como Neuquén, la expansión de la actividad hidrocarburífera genera una demanda de personal calificado que supera ampliamente la oferta disponible en la zona.

Francisco Scasserra, director en Michael Page, observa que existe una fuerte concentración de profesionales en los grandes centros urbanos, quienes habitualmente cubren tareas de soporte administrativo o estratégico lejos de los yacimientos.

Si bien las regulaciones provinciales fomentan la contratación de mano de obra local para potenciar el impacto territorial, la escala de los megaproyectos actuales torna insuficiente este enfoque exclusivo.

El sector requiere ahora complementar la base de trabajadores locales con especialistas provenientes de otras provincias o incluso del extranjero para garantizar la viabilidad técnica de las operaciones.

image Los paquetes de compensación en el sector incluyen beneficios que trascienden el salario base.

Digitalización y nuevos perfiles

La transformación tecnológica redefine las competencias necesarias para operar en la industria moderna. La Guía Salarial 2026 de Michael Page destaca que el avance de la digitalización impulsa una demanda creciente de expertos capaces de manejar herramientas de inteligencia artificial, automatización y análisis de datos.

En el segmento de mandos medios y ejecutivos, las compañías valoran especialmente los perfiles híbridos. Estos profesionales combinan una profunda experiencia técnica con habilidades de liderazgo, autonomía y una probada capacidad para tomar decisiones en entornos de alta complejidad.

La integración de la tecnología en los procesos extractivos y de gestión ya no representa una ventaja competitiva, sino un requisito básico para la supervivencia operativa en el mercado actual.

A medida que las inversiones ganan envergadura, las organizaciones demandan líderes con visión internacional. Las competencias determinantes incluyen ahora el dominio fluido del inglés, una inteligencia emocional desarrollada y la capacidad para gestionar equipos remotos de manera eficiente.

La articulación de intereses diversos entre múltiples actores sociales y económicos resulta vital para el éxito de los directivos actuales.

Fnalmente, los sueldos

El informe resalta que la escasez de especialistas eleva la competencia entre las empresas, lo que impacta directamente en las remuneraciones. Actualmente, un ingeniero de mantenimiento percibe un salario bruto mensual de entre 5,5 y 8 millones de pesos.

Por su parte, las posiciones de alta responsabilidad, como las gerencias de PMO vinculadas a megaproyectos, alcanzan sueldos de hasta 17 millones de pesos.

A pesar de estas cifras, la compensación económica ya no basta para retener a los mejores expertos. Los profesionales priorizan hoy los planes de salud familiares, las oportunidades de especialización técnica y la flexibilidad laboral.

Una cultura organizacional transparente y basada en la confianza constituye el factor decisivo para atraer a los talentos, incluyendo a los argentinos residentes en el exterior que evalúan regresar al país ante propuestas profesionales desafiantes.

FUENTE: Consultora Michael Page