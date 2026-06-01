Proyecto Argentina GNL: Neuquén otorga cinco nuevas áreas a YPF

La Provincia de Neuquén otorgó cinco concesiones hidrocarburíferas no convencionales a la empresa YPF . Se trata de las áreas Meseta Buena Esperanza I y II, Las Tacanas I y II, Aguada Villanueva Norte, y cedidas por Pluspetrol a comienzos de abril.

Se trata de un paso fundamental en el proyecto de gas natural licuado (GNL) que impulsan el gobernador Rolando Figueroa y el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín y por el cual se reunieron la semana pasada.

De esta manera, Neuquén alcanza un total de 56 proyectos de explotación no convencional de shale y tight, que abarcan una superficie de 11.331,18 kilómetros cuadrados. Representa un 38 por ciento sobre la superficie total de Vaca Muerta en la provincia.

La etapa piloto de las concesiones vigentes implica inversiones totales de 9.980 millones de dólares y la perforación de 695 pozos. Para la fase de desarrollo continuo, en tanto, se proyectan inversiones por 232,7 mil millones de dólares y la perforación de más de 15.900 pozos.

El gobernador consideró que es necesario que el GNL argentino sea competitivo en el mundo. “Si no logramos precios competitivos, no habrá inversiones ni mercados para explotar”, aseguró. Recordó que junto a YPF vienen trabajando para potenciar el proyecto del GNL que permitirá mejorar la competitividad, a través de un régimen de incentivos.

La definición de las obras, su alcance, el cronograma y los mecanismos de control se establecerán mediante un Acta Acuerdo, cuya ejecución será supervisada y certificada por el ministerio de Infraestructura de la Provincia.

Aguada Villanueva Norte

En el área Aguada Villanueva Norte, con una superficie de 47,8 km², se ejecutará un plan piloto que contempla la perforación, terminación y puesta en producción de dos pozos horizontales.

El proyecto prevé una inversión de USD 29,04 millones en un plazo de cinco años, con ramas laterales de 2.000 metros y 33 etapas de fractura. Asimismo, se incorporan dos pozos horizontales ya en producción como inversión preexistente vinculada a la actividad exploratoria. La inversión en Responsabilidad Social Empresaria (RSE) asciende a USD 1,75 millones.

Meseta Buena Esperanza I y II

Las áreas Meseta Buena Esperanza I (205,95 km²) y II (97,76 km²) concentran una de las mayores inversiones. El plan piloto de Meseta Buena Esperanza I contempla la perforación de 12 pozos horizontales, con una inversión de USD 160,93 millones, mientras que Meseta Buena Esperanza II prevé 6 pozos con una inversión de USD 87,60 millones. La inversión en RSE asociada asciende a USD 7,63 millones.

Las Tacanas I y II

En las áreas Las Tacanas I (86 km²) y II (236 km²), los planes piloto prevén la perforación de 18 pozos horizontales: En las Las Tacanas I: 8 pozos con una inversión de USD 110,35 millones. Las Tacanas II: 10 pozos con una inversión de USD 137,47 millones.

La inversión en RSE asciende a USD 7,38 millones, en línea con el 2,5% de la inversión total asociada a los proyectos.