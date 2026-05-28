"Matchpoint": Horacio Marín lanzó su propio newsletter y detalló el trimestre histórico de YPF apalancado en Vaca Muerta

Horacio Marín, presidente y CEO de YPF , estrenó su newsletter titulado "Matchpoint" en Linkedin. Concebido como un espacio de comunicación directa para detallar la transformación de la compañía, la primera entrega del ejecutivo se centró en los sólidos resultados financieros y operativos correspondientes al primer trimestre de 2026, dejando en claro que el "Plan 4x4" avanza a paso firme hacia la consolidación de YPF como una compañía shale de clase mundial.

El principal hito destacado por Marín fue el nivel de rentabilidad alcanzado en el arranque del año. El EBITDA ajustado de la compañía rozó los 1.600 millones de dólares, marcando el mejor primer trimestre en la historia de YPF, con un margen del 32%.

Según detalló el directivo, este salto se explica por tres factores clave: la mayor producción de shale oil, una mejora en la dinámica de precios y la profunda transformación de la matriz de costos del segmento upstream, hoy enfocado casi con exclusividad en los no convencionales.

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El peso del shale y el fenómeno de La Angostura Sur

Los números duros de producción reafirman el peso de la cuenca neuquina en el portfolio de la operadora. La producción shale promedió los 205.000 barriles diarios, un incremento del 5% frente al último trimestre y un impactante salto interanual del 39%. Hoy, el shale representa el 76% de la producción total de crudo de la empresa. La hoja de ruta trazada por Marín proyecta alcanzar un promedio anual de 215.000 barriles por día, con una tasa de salida en diciembre que treparía a los 250.000 barriles diarios.

En este esquema, Marín dedicó un apartado especial al desempeño del bloque La Angostura Sur. El área pasó de producir 2.000 barriles diarios hace apenas 18 meses a los actuales 55.000 barriles, multiplicando su volumen por 25.

Convertido ya en el quinto bloque petrolero más importante de Vaca Muerta, La Angostura Sur aporta hoy el 25% del shale oil de YPF. El CEO de la compañía destacó la robustez económica del área, que registra un breakeven inferior a los 40 dólares por barril y un lifting cost en el orden de los 3 dólares. Con un nivel de desarrollo de apenas el 19% y una concesión vigente hasta 2059, el objetivo de la petrolera es llevar el bloque a la meta de los 100.000 barriles diarios.

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Luz verde en Neuquén y avances para Argentina LNG

El midstream y la exportación a gran escala también ocuparon un lugar central en la primera edición de Matchpoint. Marín confirmó avances sustanciales en la estructuración de Argentina LNG.

Durante el inicio de 2026, la compañía realizó un sondeo de mercado para testear el apetito de los inversores. La respuesta superó las expectativas: unos 50 inversores institucionales mostraron un interés inicial que excede los requerimientos financieros de la iniciativa, lo que blinda la viabilidad del proyecto. En paralelo, se sigue trabajando en las estrategias comerciales y de compras con un objetivo claro en el horizonte: alcanzar la Decisión Final de Inversión (FID) antes de que termine el año.

Un dato regulatorio clave mencionado por el ejecutivo fue la reciente aprobación por parte de la provincia de Neuquén para la cesión del 50% de participación de Pluspetrol a favor de YPF en los tres bloques de gases húmedos que apalancarán el proyecto exportador.

Disciplina de capital y flujo de caja

En materia de inversiones, YPF desembolsó casi 1.000 millones de dólares durante el primer trimestre, destinando el 78% de ese capital directamente al core no convencional. Marín ratificó el guidance para 2026, al proyectar inversiones totales en el rango de los 5.500 a 5.800 millones de dólares, con una aceleración esperada en los próximos meses.

Finalmente, el CEO subrayó la excepcional generación de caja de la compañía. El Flujo de Caja Libre alcanzó los 871 millones de dólares (una mejora interanual de 1.800 millones), impulsado tanto por la eficiencia operativa como por el ingreso de unos 500 millones de dólares derivados de recientes movimientos estratégicos de fusiones y adquisiciones (M&A).