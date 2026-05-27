La Pampa: cuatro empresas pujan por operar El Medanito

La carrera por el control operativo del yacimiento El Medanito entró en su fase de definiciones. Las autoridades de la Provincia de La Pampa confirmaron que cuatro empresas presentaron ofertas firmes para gestionar esta área durante su periodo de transición.

El proceso, que busca asegurar la estabilidad de la producción y el empleo, atrajo tanto a firmas individuales como a esquemas asociativos. Las empresas que formalizaron su interés son Limay Energy S.A. , Ribeiro S.R.L. , Tango Energy Argentina S.A. y una Unión Transitoria de Empresas (UTE) integrada por Abastecimiento y Servicios S.A. junto a Medanito S.A. .

Este paso administrativo cumple con los plazos establecidos en el pliego licitatorio, que fijaba el vencimiento para la recepción de documentos a las 12:00 horas de ayer. Una hora más tarde, la comisión evaluadora inició la apertura de los Sobres N° 1, donde se analizan las credenciales legales y las capacidades técnicas de cada consorcio.

Los detalles técnicos de la licitación

El Gobierno provincial diseñó este mecanismo para evitar baches en la actividad de un yacimiento que resulta fundamental para la caja de regalías. La Ley de Transición de El Medanito, sancionada el pasado 7 de mayo con un amplio consenso legislativo, otorgó el marco legal necesario para este llamado urgente.

La comisión evaluadora tiene ahora la tarea de realizar un escrutinio minucioso de las propuestas técnicas. Este filtro es esencial antes de pasar a la instancia donde realmente se define la adjudicación: la oferta económica.

La intención oficial apunta a que la transición sea lo más ágil posible. De este modo, se garantiza que los niveles de producción no sufran declinos por la incertidumbre operativa y se preservan los puestos de trabajo de la cuenca.

El jueves se define la oferta económica

Según el cronograma oficial, el desenlace de esta licitación ocurrirá mañana jueves a las 13:00 horas. En ese momento se procederá a la apertura de los Sobres N° 2, que revelarán los números que cada empresa está dispuesta a poner sobre la mesa para quedarse con la operación.

Solo las empresas que superen con éxito el examen técnico del día de hoy podrán participar de la apertura económica. Este proceso de selección de "dos sobres" es el estándar para asegurar que quien ofrezca las mejores condiciones financieras posea también el respaldo técnico necesario para operar.

El Medanito no es un área más; su importancia radica en el impacto directo que tiene sobre las arcas provinciales. La rápida respuesta de estos cuatro oferentes demuestra que, pese al contexto desafiante, los activos convencionales con potencial siguen despertando interés en el sector privado.