El Medanito: crece la preocupación por la falta de inversiones y el futuro del principal yacimiento pampeano

La incertidumbre sobre el destino del área El Medanito volvió a escalar en la ciudad pampeana de 25 de Mayo . Representantes de empresas operadoras, pymes de servicios, sindicatos, concejales y el intendente Leonel Monsalve mantuvieron en las últimas horas una reunión para analizar el escenario abierto tras la licitación desierta y la intervención de Pampetrol.

Según fuentes consultadas por +e , el eje del encuentro fue la ausencia de definiciones concretas sobre el plan de inversiones y la continuidad de la actividad en el bloque, cuya concesión actual vence el 18 de junio de 2026. El diagnóstico compartido fue que cualquier demora en la toma de decisiones impactará en la economía local.

En el sector advierten que, sin un programa sostenido de perforación -de al menos 20 a 25 pozos por año- y tareas de pulling para mantener la productividad, el yacimiento entrará en una declinación acelerada. Además, señalaron que el freno en la actividad afectaría a las pymes proveedoras de servicios, al empleo directo e indirecto y a los ingresos vinculados al sector hidrocarburífero, que constituyen un componente central de la estructura económica de 25 de Mayo.

En ese marco, los participantes del encuentro acordaron avanzar con gestiones ante diputados provinciales para exponer la situación y apurar definiciones que despejen la incertidumbre que hoy atraviesa el área.

La tensión en la zona viene desde hace tiempo. En agosto, el Sindicato de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa preparó una movilización hacia Santa Rosa. “No se trata de si va a continuar PCR (Petroquímica Comodoro Rivadavia, concesionaria en ese entonces) o quién va a continuar. Se trata de que se saque a licitación un área que, por cuestiones que no termino de entender, se ha dilatado muchísimo”, había cuestionado en aquel momento Marcelo Rucci, titular del gremio.

El Medanito: licitación desierta y cambio de escenario

El 12 de febrero, el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, envió a la Cámara de Diputados un nuevo proyecto de ley para redefinir el esquema sobre el área. La iniciativa llegó luego de que la licitación convocada bajo el marco de la Ley 3.620 quedara desierta el 9 de febrero de 2026, sin ofertas.

El pliego establecía una serie de condiciones: participación del 20% de Pampetrol en la futura concesión, regalías del 20% más un adicional para la producción básica, un bono de ingreso mínimo de USD 50 millones y un plan de inversiones intensivo.

En los fundamentos enviados a la Legislatura, el Ejecutivo sostuvo que el proceso “se ejecutó exactamente bajo las condiciones fijadas por la Ley N° 3.620”, pero indicó que el contexto nacional y financiero operó como barrera.

Frente a la falta de adjudicación y con el vencimiento contractual en el horizonte, el proyecto propone declarar a El Medanito como área estratégica y establecer un régimen de transición operativa excepcional. A partir del 19 de junio de 2026 y por hasta 24 meses, Pampetrol asumiría la operación.

01-2026 - Expte 1297-2026 - PEP

El esquema contempla una regalía del 15% durante la transición y un plan de inversiones acotado a lo indispensable para garantizar la continuidad operativa mínima, mitigar el declino natural y preservar las instalaciones. No se prevén perforaciones nuevas en ese período, lo que genera interrogantes sobre la capacidad real de sostener la producción.

La empresa provincial quedaría habilitada a contratar un operador o asociarse bajo esquemas de transparencia, priorizando mano de obra y proveedores pampeanos. También se la faculta a contraer endeudamiento por hasta el equivalente a una facturación mensual del área, "debiendo ajustarse a su objeto social, a las normas de administración y control aplicables a las sociedades con participación estatal y a las condiciones financieras que aseguren su sustentabilidad económica".

El proyecto incluye además la incorporación bajo gestión de Pampetrol de las áreas Medanito Sur, Salina Grande I y Rinconada Puesto Morales, con el objetivo de unificar criterios y mejorar la competitividad de cara a una futura licitación definitiva. "Para estas áreas, establécese durante la transición una regalía del quince por ciento (15%), excepto para "Rinconada Puesto Morales" que mantendrá el 12%", indica el proyecto firmado por Ziliotto.